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صلاح يقترب من الاعتزال الدولي؟

منذ 55 دقيقة
محمد

محمد صلاح

"كووورة"
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كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول مع مجلس الجبلاية حول رغبته في اعتزال اللعب الدولي، عقب فشل الفراعنة في التأهل إلى مونديال قطر بعد الخسارة أمام السنغال 3-1 بركلات الترجيح.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع كووورة: “محمد صلاح لم يتحدث معنا حول رغبته في اعتزال اللعب الدولي”.

وتابع: “لم تحدث مناقشات من جانب صلاح مع أي مسؤول في الاتحاد المصري بعد مباراة السنغال في مسألة الاعتزال”.

وكان صلاح قد أثار الجدل حول نيته الاعتزال الدولي عندما قال في فيديو مصور بحضور وزير الرياضة أشرف صبحي: “لا يوجد الكثير لأقوله، لكن في الحقيقة كان لي شرف اللعب مع الجيل الحالي وسواء كنت موجودأ أم لا..”، ليقاطعه وزير الرياضة قائلا “الجميع مستمر وهناك تحديات قادمة”.

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