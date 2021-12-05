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صلاح ينضم إلى أساطير ليفربول في إنجاز مميز بعيدا عن الأنانية

5 - ديسمبر - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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لطالما وجهت انتقادات للنجم المصري محمد صلاح، تتهمه بالأنانية في اللعب، لكن الرد جاء بتحقيقه إنجازا فريدا انضم به إلى لائحة أساطير ليفربول الإنجليزي.

جاء ذلك بعد أن حقق ليفربول فوزا قاتلا على حساب مضيفه وولفرهامبتون (1-0)، مساء أمس السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب “مولينيو” ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ديفوك أوريجي هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة (90+4) بصناعة مباشرة من النجم المصري محمد صلاح، ليقفز بالريدز إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا.

ووفقا لشبكة “سكواكا” الإحصائية، ساهم صلاح في تسجيل الهدف رقم 150 له في البريميرليغ بقميص ليفربول، عقب تسجيل 108 أهداف وصناعة 42 في 160 مباراة.

وسبقه بتسجيل 150 هدفا لليفربول في البريميرليغ 3 لاعبين فقط، وهم: ستيفن جيرارد (212) وروبي فاولر (158)، يليهم صلاح.

يذكر أن ليفربول يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بعدما انتزع مانشستر سيتي الصدارة متقدما بفارق نقطة واحدة فقط.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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