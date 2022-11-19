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صناع السينما السعودية تحدثوا عن تطويرها

منذ ساعتين
ندوة عن صعود السينما السعودية في القاهرة

ندوة عن صعود السينما السعودية في القاهرة

هنادي عيسى _القاهرة
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أقام مهرجان القاهرة السينمائي أمس ،ندوة عن صعود السينما السعودية، تحت عنوان تطوير المواهب ووسائل الدعم والتحفيز، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لأيام القاهرة لصناعة السينما التي تقام في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وحضر الندوة التي أدارها جاي ويسبرج، وأقيمت في فندق المهرجان “سوفتيل الجزيرة”، الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والنجوم محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، سينتيا خليفة، والمخرج مريم أبو عوف، وغيرهم من صناع السينما.

وتحدث الضيوف، في الندوة، عن البرامج الإبداعية التي خطط لها المتخصصون في المملكة بهدف تطوير المواهب السعودية وتمكين المبدعين من سرد القصص الأصلية، بالإضافة إلى مواقع التصوير المختلفة والحوافز المقدمة لتشجيع منتجي الأفلام الدوليين على التصوير في المملكة، في البداية، تحدث المخرج والمنتج السعودي الجليل الناصر، عن تطور السينما في المملكة، في السنوات القليلة الماضية، وكيف أصبح لديهم منصات إليكترونية يعرض عليها الأعمال السينمائية التي تعبر عنهما.

وقال المخرج السعودي محمد السلمان، إن السعودية أصبح لديها العديد من برامج التمويل المخصصة لصناعة السينما، والتي أدت إلى إنتاج العديد من الأعمال السينمائية.

وكشفت هنا العمير كاتبة ومخرجة سعودية، أن السينما السعودية بدأت تنتشر من خلال منصة “يوتيوب”، وتطور الأمر للعرض على المنصات الإلكترونية، وذلك ساعد في ظهور الكثير من المبدعين والمؤثرين في صناعة السينما السعودية.

من جانبه، توجه الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بالشكر للمتحدثين في ندوة صناعة السينما السعودية، كما دعاهم لزيارة العديد من أستوديوهات التصوير المصرية الحديثة، معلنًا أن جميع فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي متاحة لهم.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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