“صوت بيروت إنترناشونال” تفوز بحقوق النقل الرسمي المباشر لبطولة لبنان لكرة السلة

فازت “صوت بيروت إنترناشونال” SBI بحقوق النقل الرسمي المباشر Live Streaming لبطولة لبنان لكرة السلة للمواسم الثلاثة المقبلة مقابل ٤٦٨،٠٠٠ دولار اميركي نقداً.

وانعقدت ظهر الثلاثاء جلسة فض عروض النقل الرقمي المباشر (Live Streaming) لبطولتي لبنان للرجال والسيدات للدرجة الأولى بكرة السلة للمواسم الثلاثة المقبلة ومسابقة كأس لبنان (رجال وسيدات) للفترة عينها في مقر انطوان شويري لكرة السلة، وحضر النائب الأول لرئيس الاتحاد ضومط كلّاب والأمين العام المحامي شربل ميشال رزق والمحاسب هشام جرادي ورئيس لجنة الاعتراض والاستئناف المحامي بطرس سعيد، كما حضرت ممثلة “صوت بيروت انترناشونال” ديانا فاخوري، وممثلو محطة “أم. تي. في” طارق كرم وسيمون ضرغام وشربل كريّم، وممثل محطة “المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال” سركيس سمعان وممثلا موقع “السياسة كوم” رامي نعيم وريبيكا ابو رجيلي.

تحدث المحامي رزق فذكر ان الجلسة هي لفض اربعة عروض للنقل الرقمي المباشر للمواسم الثلاثة المقبلة، ثم جرت عملية فض العروض وجاءت النتيجة كالآتي:

“صوت بيروت انترناشونال”

العرض المقدّم من “صوت بيروت انترناشونال” جاء كالآتي:

-موسم 2021-2022 :110 آلاف دولار

-موسم 2022-2023: 165 الف دولار

-موسم 2023-2024 :193 الف دولار

وبذلك يكون المجموع 468 الف دولار نقداً.

“أم تي في”

العرض المقدّم من محطة “أم. تي. في” جاء كالآتي:

-موسم 2021-2022 :111 الف دولار

-موسم 2022-2023 :133 الف دولار

-موسم 2023-2024 : 155 الف دولار

ويكون المجموع 399 الف دولار نقداً.

“السياسة.كوم”

اما العرض المقدّم من موقع السياسة.كوم فجاء كالآتي:

-موسم 2021-2022 :134 الف دولار

-موسم 2022-134:2023 الف دولار

-موسم 2023-2024: 134 الف دولار

وبذلك يكون المجموع 402 الف دولار نقداً

“أل بي سي”:

العرض المقدّم من “المؤسسة اللبنانية للارسال” مفصّل كالآتي:

-موسم 2021-2022: 89127 دولار

-موسم 2022-2023: 89127 دولار

-موسم 2023-2024 :89127 دولار

ويكون بذلك المجموع 267381 دولار نقداً .

وبذلك يكون الرقم المقدّم من “صوت بيروت انترناشونال ” هو الأعلى.

وكان الاتحاد اللبناني لكرة السلة طلب عبر بيان من المحطات التلفزيونية اللبنانية والمواقع الالكترونية والشركات المهتمة بحقوق النقل الرقمي المباشر بالصورة Live Streaming بطولة لبنان للدرجة الاولى للرجال والسيدات للمواسم الثلاثة المقبلة 2021-2022 و2022 -2023 و2023-2024 اضافة الى مسابقة كأس لبنان (رجال وسيدات) للمواسم عينها، الاستحصال على دفتر شروط من مقر”انطوان شويري لكرة السلة”، على ان يتقدّم الراغب بعرضه المفصّل والموقّع اصولاً بموجب ظرف مختوم، وانتداب من يمثله قانوناً بموجب تفويض رسمي، وذلك لجلسة فض العروض يوم الثلاثاء 28 ايلول الجاري عند الساعة الثانية عشرة ظهراً ،في مقر الاتحاد في جل الديب (مقر أنطوان الشويري) لكي يبدأ الفائز بالنقل وفقاً لجدول المباريات المعتمد من الاتحاد.

يذكر أن الدوري اللبناني لكرة السلة أو دوري FLB هو دوري من الدرجة الاولى لكرة السلة في لبنان وهو واحد من أكبر بطولات الدوري في آسيا، يتم تنظيم الدوري سنويًا كبطولة وكأس وطني من قبل الاتحاد اللبناني لكرة السلة.

الدوري معروف بسبب نجاح الفرق اللبنانية في المسابقات الآسيوية مثل كأس أبطال آسيا FIBA، وبطولة الأندية العربية، ودوري غرب آسيا لكرة السلة حيث يلعب العديد من لاعبي الوكلاء والمحررين من أوروبا والرابطة الوطنية لكرة السلة في الدوري اللبناني.