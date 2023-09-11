الثلاثاء 26 صفر 1445 ﻫ - 12 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صوت بيروت إنترناشونال تنشر أول قصيدة مؤثرة عن زلزال المغرب المدمر

منذ 34 دقيقة
صور من الأحياء المتضررة من الزلزال في المغرب

صور من الأحياء المتضررة من الزلزال في المغرب

A A A
طباعة المقال

نشر الدكتور مانع بن سعيد العتيبة الوزير الإماراتي السابق و الشاعر المعروف الذي تغنى بقصائده عدد من الفنانين الكبار مثل القيصر كاظم الساهر قصيدة مؤثرة بعيد زلزال المغرب المدمر و المخيف الذي خلف مئات الضحايا بين قتيل و جريح.

و توقف “العتيبة” المعروف بإقامته شبه المتواصلة في مملكة المغرب عند معانٍ إنسانية نبيلة، تلخص الحزن والأسى الذي خلفته هذه الكارثة الكبيرة التي تركت آلاف الأسر المغربية في العراء نتيجة الخوف والهلع من هزات ارتدادية تعقب أي زلزال.

وفيما يلي نص القصيدة الأولى من نوعها حيال هذا الزلزال والتي نشرها الوزير “العتيبة” في حسابه الرسمي والوحيد في منصة “X”:

    المزيد من منوعات

    ألماس
    حدث غير مسبوق.. اكتشاف "ألماسة عملاقة" في روسيا
    بلقيس
    بلقيس لـ "صوت بيروت إنترناشونال": اختياراتي الغنائيّة تشبهني
    آثار الدمار جراء الزلزال في المغرب
    فيديو مؤثر.. مسنّ مغربي ينقذ قطة من تحت أنقاض الزلزال

    الأكثر قراءة

    الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب
    فيديو غريب.. الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب!
    عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
    تحذير مرعب للعالم الهولندي.. زلزال سيضرب دولة عربية قريباً
    أضخم حضور جماهيري.. عمرو دياب يحيي حفلاً أسطورياً في أبو ظبي