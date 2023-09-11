صوت بيروت إنترناشونال تنشر أول قصيدة مؤثرة عن زلزال المغرب المدمر

صور من الأحياء المتضررة من الزلزال في المغرب

نشر الدكتور مانع بن سعيد العتيبة الوزير الإماراتي السابق و الشاعر المعروف الذي تغنى بقصائده عدد من الفنانين الكبار مثل القيصر كاظم الساهر قصيدة مؤثرة بعيد زلزال المغرب المدمر و المخيف الذي خلف مئات الضحايا بين قتيل و جريح.

و توقف “العتيبة” المعروف بإقامته شبه المتواصلة في مملكة المغرب عند معانٍ إنسانية نبيلة، تلخص الحزن والأسى الذي خلفته هذه الكارثة الكبيرة التي تركت آلاف الأسر المغربية في العراء نتيجة الخوف والهلع من هزات ارتدادية تعقب أي زلزال.

وفيما يلي نص القصيدة الأولى من نوعها حيال هذا الزلزال والتي نشرها الوزير “العتيبة” في حسابه الرسمي والوحيد في منصة “X”: