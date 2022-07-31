صورة آمال ماهر وابنها عمر حديث الساعة.. اليكم التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة للنجمة أمال ماهر مع ابنها «عمر» في كواليس الحفل، بعد غياب دام سنوات طويلة، فكان أول ظهور له معها وهو طفل صغير في جلسة تصوير لأحد المجلات الفنية، خلال حفلها الأخير التي أحيته أول أمس الجمعة 29 يوليو، في الساحل الشمالي.

وظهر عمر مع والدته أمال ماهر، في كواليس الحفل، وهو يحملها على ذراعيه بعدما أصبح شاباً، في صورة لاقت انتشاراً واسعاً فور نشرها بدقائق قليلة.

وجدير بالذكر أن ابن أمال ماهر «عمر» انجبته من طليقها الأول الملحن محمد ضياء، التي انفصلت عنه منذ نعومة أظافر عمر، ولكن عمر لم يظهر معها كثير إلا في مرات معدودة، و يبلغ عمره حالياً ما يقرب من 18 عاما.

وفاجأت الفنانة آمال ماهر، جمهورها في حفل ليلة أمس الجمعة 29 يوليو، بأغنية ذرة رجولة، من ألبومها الجديد المرتقب طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.