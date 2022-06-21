الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة.. أول ظهور لساديو ماني بقميص بايرن ميونخ

منذ 31 دقيقة
ساديو مانيه

ساديو مانيه

A A A
طباعة المقال

بعد أن وصلت رحلة النجم السنغالي ساديو مانيه إلى نهايتها مع ليفربول، بات مانيه على بعد خطوة وحيدة من إتمام انتقاله بشكل رسمي إلى بايرن ميونخ الألماني.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن بايرن ميونخ أتم اتفاقه مع ليفربول على التعاقد مع ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 32 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 ملايين كإضافات.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب السنغالي سيوقع على عقد يمتد لـ3 سنوات، يحصل خلالها على راتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام البريطانية مقطع فيديو يُظهر ساديو ماني لحظة وصوله إلى مدينة ميونخ الألمانية، من أجل إتمام انتقاله إلى الفريق البافاري.

واتجه ماني بعد هبوطه من الطائرة إلى إجراء الكشف الطبي، تمهيدا للتوقيع على العقود وإعلان الانتقال بشكل رسمي.

كما نشرت بعض الحسابات صورة تُظهر نجم ليفربول وهو يرتدي قميص بايرن ميونخ خلال توقيعه على لبعض المشجعين.

ومن المُنتظر أن يتم تقديم اللاعب السنغالي بشكل رسمي، الأربعاء، حيث ستكون المرة الأولى التي يرتدي فيها قميص بايرن ميونخ أمام أعين الجماهير.

شاهد فيديو لحظة وصول ساديو ماني إلى ميونخ

    المزيد من منوعات

    ريال مدريد وبرشلونة
    ريال مدريد يخطف لقب جديد من برشلونة
    زين مالك وجيجي حديد
    رغم الإنفصال.. جيجي حديد تحتفل بعيد الأب
    ليفاندوفسكي
    الكشف عن سر اختيار ليفاندوفسكي لبرشلونة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
    الميسوفونيا تغضب عند سماعك صوت مضغ الطعام من شخص بجانبك
    لماذا تغضب عند سماعك صوت مضغ الطعام من شخص بجانبك؟
    قرعة صعبة للبنان ومصر في مونديال السلة للناشئين