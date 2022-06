صورة.. أول ظهور لساديو ماني بقميص بايرن ميونخ

بعد أن وصلت رحلة النجم السنغالي ساديو مانيه إلى نهايتها مع ليفربول، بات مانيه على بعد خطوة وحيدة من إتمام انتقاله بشكل رسمي إلى بايرن ميونخ الألماني.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن بايرن ميونخ أتم اتفاقه مع ليفربول على التعاقد مع ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 32 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 ملايين كإضافات.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب السنغالي سيوقع على عقد يمتد لـ3 سنوات، يحصل خلالها على راتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام البريطانية مقطع فيديو يُظهر ساديو ماني لحظة وصوله إلى مدينة ميونخ الألمانية، من أجل إتمام انتقاله إلى الفريق البافاري.

واتجه ماني بعد هبوطه من الطائرة إلى إجراء الكشف الطبي، تمهيدا للتوقيع على العقود وإعلان الانتقال بشكل رسمي.

كما نشرت بعض الحسابات صورة تُظهر نجم ليفربول وهو يرتدي قميص بايرن ميونخ خلال توقيعه على لبعض المشجعين.

ومن المُنتظر أن يتم تقديم اللاعب السنغالي بشكل رسمي، الأربعاء، حيث ستكون المرة الأولى التي يرتدي فيها قميص بايرن ميونخ أمام أعين الجماهير.

شاهد فيديو لحظة وصول ساديو ماني إلى ميونخ

🚨 BREAKING 🚨

Sadio Mané touches down in Munich ahead of his move to Bayern. 🛫 pic.twitter.com/aP5JREVflG

— Football Daily (@footballdaily) June 21, 2022