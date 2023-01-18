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صورة.. احدث ظهور لـ "دينا حايك" بعد اصابتها بالسرطان

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 18 - يناير - 2023 1:39 مساءً
دينا حايك

دينا حايك

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شاركت الفنانة اللبنانية دينا حايك، جمهورها بزيارتها للفنان راغب علامة.

ونشرت دينا حايك، الفيديو عبر خاصية ستورى حسابها الشخصي على “إنستغرام”، حيث قال راغب علامة: “اليوم أحلى زيارة بالعالم.. دينا القوية ألف سلامة على سلامتك.. شكلك أحلى بكثير من الأول أنا بحبك جدًا”.

دينا حايك وراغب علامة

دينا حايك وراغب علامة

وفي سياق متصل، أعلنت دينا حايك في أكتوبر من العام الماضي إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة.

وقالت إنها تتلقى العلاج الكيمياوي أسبوعيا بأحد المستشفيات منذ 6 أشهر، مشيرة إلى أنها تكتمت خبر المرض طوال الفترة الماضية، ولكنها قررت إعلانه قبل ساعات من ظهورها ضمن برنامج للتوعية من سرطان الثدي.

كما ظهرت حايك لأول مرة في صورة تداولها محبوها خلال الساعات الماضية، مع دعوات لها بالشفاء وهي ترقد على السرير الأبيض من داخل أحد المستشفيات، فيما أعادت النجمة نشرها عبر حسابها في “تويتر”.

 

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