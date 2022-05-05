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صورة اصالة تفتح باب الشائعات.. وهي تلتزم الصمت

5 - مايو - 2022
صورة اصالة التي اثارت شكوك حملها من حفلها بالسعودية

صورة اصالة التي اثارت شكوك حملها من حفلها بالسعودية

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للمره الثانية خلال شهر واحد تتصدر اصالة ” التراند”، حيث انها لم تنتهي من شائعات طلاقها لتلاحقها اشاعات جديدة حول حقيقة ظهورها امس بحفلها بالمملكة العربية السعودية ببطن منتفخ، وتسائل رواد التواصل الاجتماعي حول حقيقة حملها.

وظهرت أصالة في الصورة ترتدي فستاناً باللون الأبيض كشف عن انتفاخ في بطنها الأمر الذي أثار التساؤلات ما إذا كانت حاملاً بالفعل أم لا.
والتزمت أصالة الصمت، ولم تعلق على ما تم تداوله، خاصة بعد انقسام آراء متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بين كونها حاملاً، أم أن الأمر لا يتعدى كونه زيادة بالوزن فقط.

في حين صرحت الاعلامية مي العيدان حول خبر حمل اصالة بقولها انها امراة تبلغ من العمر اكثر من خمسين عاماً، فكيف يحصل الحمل، ساخره من التساؤلات والاشاعات حول الموضوع.

ومؤخراً، انتشرت أخبار حول انفصال أصالة عن زوجها فائق حسن، بعد مرور عدة أشهر من زواجهما، وأيضاً لم تعلق الفنانة على هذا الأمر، سواء بالتأكيد أو النفي، حيث التزمت الصمت تماماً، متجاهلة كل هذه الشائعات، لكن ابنتها شام الذهبي نفت كل هذه الأخبار في تصريحات صحافية، حيث أكدت أن هذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة.

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