الأثنين 28 ربيع الأول 1444 ﻫ - 24 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة.. الفلبين تبتكر "القبعات المضادة للغش"

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2022 6:01 مساءً
الغش في الامتحان -تعبيرية

الغش في الامتحان -تعبيرية

A A A
طباعة المقال

في واقعة غريبة من نوعها انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، صور أغطية رأس تعرف بعضها باسم “القبعات المضادة للغش” في الفلبين.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية أن صورا أظهرت طلبة في إحدى الكليات في الفلبين، وهم يرتدون هذه القبعات التي تغطي رؤوس الطلبة، وبدأ يتساءل رواد مواقع التواصل عن سبب ارتداء الطلاب هذه القبعات، وفي السطور القليلة التالية نسرد لكم حكاية “القبعات المضادة للغش”..

وبدأت الحكاية عندما طُلب من طلبة كلية في مدينة ليغازي أن يرتدوا هذه الحلة الغريبة الشكل، لمنعهم من النظر إلى أوراق زملائهم في الامتحانات.

القبعات المضادة للغش

القبعات المضادة للغش

ولم يقتصر الأمر على “القبعات المضادة للغش”، بل امتد إلى أغطية وصناديق تغطي الرأس، بحيث لا تسمح للطالب بالنظر في ورقة زميله الذي يجلس بجواره.

وما كان من الطلبة إلا أن صنعوا قبعات من أغراض منزلية والورق المقوى وحتى علب البيض، ووصل الأمر بأحدهم أن صنع نظارات أنبوبية الشكل لا تتيح له أكثر من النظر في الورقة التي أمامه.

وانشرت هذه التجربة في جميع الكليات الأخرى لكي يحذو حذو زملائهم، وقالت أستاذة الهندسة الميكانيكية في جامعة بيكول، ماري أورتيز، إن فكرتها فعالة في الواقع.

وأضافت أنها استلهمت الفكرة من تكتيك اتبع في تايلاند قبل 9 سنوات.

وبعدما طلبت من طلبتها أن يكونوا مبدعين في ابتكار القبعات والأغطية التي يضعونها على رؤوس لمنع الغش، نشرت أستاذة الهندسة الميكانيكية الصور على شبكات التواصل، وسرعان ما تلفقها رواد هذه المواقع بشكل كبير في الفلبين وخارجها.

وتحدثت الأنباء عن أن عدة كليات في الفلبين اتبعت الأسلوب نفسه في محاولة لمواجهة الغش في الاختبارات.

واعتبرت أستاذة الهندسة الميكانيكية أن أداء طلبتها كان أفضل هذا العام، ودفعتهم ظروف الاختبارات المشددة على الدراسة بشكل أكبر.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

مبلغ ضخم.. كم أنفق نجم مسلسل "friends" لتعافيه من تعاطي المخدّرات؟
ايلون ماسك
تراجع ثروة إيلون ماسك أكثر من 110 مليار دولار.. اليكم السبب
سيرجيو راموس
هل يجدّد سان جيرمان تعاقده مع راموس؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين وحسين وابنه حسام حبيب
حسين حبيب يهاجم ابنه: بقالك سنة مطلقها ما اشتغلتش ليه
الدولار
الـ15 ألفاً بات واقعاً... و"المركزي" يتحضّر لسلسلة تعاميم تنظيمية
الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان
الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان يحذر من الوقوع بفخّ بيع الدولار!