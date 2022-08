صورة.. بوغبا يتضامن مع أطفال غزة

لم يتوان الفرنسي بول بوغبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن إظهار دعمه للقضية الفلسطينية مجددا، عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف قطاع غزة على مدار ثلاثة أيام.

ونشر النجم الفرنسي صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستغرام”، لستة أطفال سقطوا ضحايا.

وعلق بوغبا على الصورة: “حفظ الله أهل غزة”، مرفقا الكلام برمز يدين مرفوعتين إلى السماء.

وأوضح بوغبا أعلى الصورة: “وجوه الأطفال الذين قتلوا في غزة”.

French football player Paul Pogba condemned the killing of 16 Palestinian children who lost their lives during the latest Israeli aggression on Gaza. pic.twitter.com/KrMm8l5ZWB

— V PALESTINE 🇵🇸 (@V_Palestine20) August 10, 2022