صورة.. تامر حسني يوجه رسالة غريبة لجمهوره

وجه النجم تامر حسني عبر حسابه الشخصي على تطبيق “إنستغرام” ، رسالة غريبة لجمهوره، حول تجاربه في الحياة.

ونشر تامر حسني صورة له حملت رسالة إلى جمهوره قال فيها: “إحنا في زمن لو احتجت فيه إيد تدفيك، ابقى أمسك إيدك التانية، إحنا في زمن يلا نفسي، عشان كده معندناش حل غير إن كل واحد فينا ينجح”.

وواصل تامر حسني حديثه: “إن شاء الله كل كام يوم هاجي على بالليل كدا نتناقش في موضوع من خلال مشواري وتجربتي في الحياه، جايز تستفيدوا منه حاجة وجايز يكون في كتير منكوا هيكون كلامي بمثابة إشارة تشجعهم كانوا مستنيينها”.

وأضاف حسني: “من خلال خبرتي، النجاح بيقوي ويجعل كل من حولك يهتم بك والعكس صحيح، وأعني بالنجاح النجاح الإنساني في علاقاتك بربنا والناس.. النجاح المهني وتحقيق ذاتك وطموحك وتحديك لكل الصعاب وتخطيك لكل محنة زي ما عملوا كتير قبلك، وظروفهم كانت أصعب منك ووصلوا لأكبر من أحلامهم”.

وتابع: “أمانة عليكم محدش يكتبلي عاش وهو دا وتقبر قلبي، أنا عايز أفتح باب نقاش حقيقي يخليكوا تاخدوا قرارات مهمة في حياتكم أو تتشجعوا وتتحمسوا لخطوات إيجابية”.

واختتم حسني رسالته قائلا: “اتكلموا وقولوا اللي جواكم، تفريغ أحاسيسكم هنا وأي أسئلة جواكم أو أي مواقف أو حكايات لما تتقال هنا هتبقى أول خطوة للصح، عشان هتتولّد طاقة كبيرة للخير شاهد عليها ربنا فهتكون خير أوي لينا إن شاء الله”.

آخر أعمال تامر حسني في السينما

عرض للنجم تامر حسني مؤخرا فيلم “بحبك” ووصلت إيراداته لـ46 مليوناً و500 ألف جنيه فى شباك التذاكر المصري بعد 5 أسابيع عرض، كما حقق الفيلم إيرادات مرتفعة فى دول الخليج وأمريكا.

فيلم “بحبك” يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، وأحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، وشهد الشاطر، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين.