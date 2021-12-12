“صورة” تذكارية لطفلة يمنية تتحول إلى كارثة مفجعة!!

تحولت زيارة عائلية لإحدى العائلات اليمنية إلى حديقة حيوانات إلى كارثة بسبب لقطة تذكارية.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية، إن “الطفلة دنيا أدخلت يدها من إحدى فتحات شبك الحماية لقفص الأسد، الذي قام بقضم يدها فيما كان والدها منشغلاً بأخذ صورة تذكارية لها”.

وأوضحت المصادر أنه جرى إسعاف الطفلة فوراً ونقلها إلى المستشفى وكذلك والدها الذي تعرض للإصابة بحالة غيبوبة نتيجة لما حدث لابنته بينما كان مشغولاً وشارد الذهن في أخذ صورة لابنته بجوار الأسد، وفق موقع “يمن مونيتور”.

وحمّل ناشطون حقوقيون، المسؤولية لوالد الطفلة، وإدارة حديقة الحيوان (الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي) معاً في ظل استهتارهم بالزوار من خلال وضع شباك حديدي غير مناسب لهذه الحيوانات المفترسة، أو وضع مسافة أمان كافية تبعد الزوار والأطفال عن الاقتراب أكثر من هذه الحيوانات.