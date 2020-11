صورة جديدة من الزفاف السري لـ حفيدة الملكة إليزابيث

احتفلت في تموز الماضي الأميرة بياتريس ابنة الأمير آندرو وسارة دوقة يورك، الابن الثاني للملكة إليزابيث، بزفافها في سرية تامة، وذلك بسبب جائحة كورونا، التي أدت إلى اختصار المدعوين من 150 شخص إلى 30 شخص، وذلك في كنيسة كل القديسين الملكية في قلعة وندسور.

وبعد يومين من الحفل الملكي، شارك العريس ثلاث صور جديدة من اليوم الخاص لزفافه على الأميرة البريطانية، لكن بعد لحظات من مشاركته الصور على صفحة “إنستغرام” الخاصة به وزوجته، يبدو أن مطور العقارات الإيطالي إدواردو، أزالها، لكن ليس قبل أن تتاح الفرصة للمعجبين الملكيين المتحمسين فرصة الاحتفاظ بها ومشاركتها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

في أحدث الصور الجديدة، نشرت الأم الفخورة دوقة يورك صورة غير مرئية للأميرة بياتريس وهي تتبادل قبلة مع زوجها الجديد إدواردو مابيلي موزي في يوم زفافها. يمكن رؤية الزوجين السعيدين وهما يمسكان يديهما أثناء سيرهما فى أراضى القلعة الملكية، ويتبادلان القبل بينما تظهر الصورة الثانية الزوجين يقفان جنبا إلى جنب، بينما ينظر إيدو بحب إلى زوجته الجديدة، فيما تظهر الصورة الثالثة العروسين الملكيين وهما يستمتعان بلحظة هادئة تحت ظل شجرة، وكانت تحمل بياتريس طرحة فستانها وهى مبتسمة.

وتظهر صورة الجديدة غير مرئية بالأبيض والأسود للعروس البالغة من العمر 32 عاما وزوجها الجديد إيدو، 36 عاما، في رسالة شكر أرسلتها سارة فيرجسون، 61 عاما، وتمت مشاركتها على “Instagram”.والجدير بالذكر تعتبر القبلة العامة الأولى جزءا تقليديا من أي حفل زفاف ملكي.

