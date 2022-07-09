صورة رسمية تجمع طارق العريان وعارضة الأزياء نيكول سعفان

لأول مرة، نشر المخرج الشهير طارق العريان، صورة رسمية جمعته بعارضة الأزياء نيكول سعفان، من إحدى المناسبات التي كانا يشاركان بها.

ونشر طليق الفنانة أصالة ووالد طفليها، صورته بشكل رسمي مع الشابة، على حسابه الشخصي على إنستغرام، حيث ظهر ممسكاً يدها وكتب بمناسبة حلول عيد الأضحى: “كل عام وأنتم بخير”.

وهذه أول مرة ينشر صورة رسمية تجمعهما، في حين فاجأت الفتاة الشابة في مايو الماضي متابعيها على إنستغرام، بالكشف لأول مرة عن فيديو يجمعها مع المخرج الشهير، فظهرت في الفيديو، وهي تجلس بجوار الأخير، وبدا أنهما يتجولان في نزهة بالسيارة معاً.

كما كان المخرج طارق العريان قد نشر في مارس الماضي، لأول مرة صورة لنيكول سعفان (بدون أن يظهر وجهها) التي تصغره بأكثر من 20 سنة، ليهنئها بعيد ميلادها وكتب: “كل سنة وأنتِ طيبة.. أنت الحظ”.

يذكر أن قصة طلاق المخرج طارق العريان والفنانة السورية أصالة قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2019 وبداية 2020، خصوصاً بعد أن نشرت أصالة صورة لطليقها مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان، ووصفت تصرفه بـ”العيب”.

فيما ترددت معلومات عن أن أصالة حصلت على تسجيلات صوتية عاطفية جمعت العريان ونيكول، وهو ما تسبب بانفصالها عنه. ليتم إعلان زواج صاحبة “آسفة” من الشاعر العراقي فائق حسن في ديسمبر الماضي.