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صورة رومانسية لرحمة رياض و”توأم روحها”: أحبك بلا نهاية

منذ 15 ساعة
آخر تحديث: 18 - يناير - 2022 2:02 مساءً
رحمة رياض

رحمة رياض

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ضجّت صورة الفنانة العراقية رحمة رياض الرومانسية مواقع التواصل الاجتماعي التي جمعتها بزوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رحمة تحتضن ألكسندر بلقطة لافتة، ولفتت الأنظار بفستانها الزهري ذات أكمام واسعة وتصميم لافت. وعلقت رحمة على الصورة بعبارات تحدثت فيها عن حبها الكبير لزوجها، وسعادتها لوجوده في حياتها.

وكانت رحمة توجّهت لزوجها بالتهنئة بمناسبة عيد ميلاده، وكتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “عيد ميلاد سعيد توأم روحي، تقاسم الأيام معك يستحق كل كنوز الدنيا! وأنت أجمل جوهرة في حياتي.. انت أفضل شريك حياة وصديق وسعيدة بإستكمال رحلتي معك. احبك بلا نهاية”.

 

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