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صورة صادمة تظهر وجه نملة عن قرب

منذ ساعة واحدة
نملة- تعبيرية

نملة- تعبيرية

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يعد النمل من الحشرات الذكيّة، ولقد وجد الخبراء أن دماغ النملة يستطيع أن يعمل بسرعة حاسوبٍ قوي، وقادرٌ على حمل أثقالٍ تفوق وزنَ جسمِه من 20 إلى 50 مرّة.

لا تُظهر هذه الصورة إحدى المخلوقات الجديدة من مسلسل “House of the Dragon” على “HBO”، أو مشهدًا من فيلم رعب، بل هي في الحقيقة صورة مقرّبة لنملة.

وتُعد الصورة الجاذبة للأنظار واحدة من بين 57 صورة مميّزة تشارك في مسابقة العالَم الصغير للتصوير المجهري التابعة لشركة “نيكون” (Small World Photomicrography Competition).

والتقط المصور الليتواني، يوجينيوس كافالياوسكاس، هذه الصورة المرعبة.

وهذا هو العام الـ48 للمسابقة التي تسعى إلى “الاعتراف بالتميّز في التصوير الفوتوغرافي من خلال المجهر”، بحسب بيان صحفي تمت مشاركته مع CNN.

وتلقّت مسابقة عام 2022 حوالي 1،300 مشاركة من 72 دولة، وفقًا لما ذكرته “نيكون”.

وعمل كافالياوسكاس سابقًا كمصوّر للطيور قبل أن يتّجه لعالم الحشرات، بحسب ما ذكره موقعه عبر الإنترنت.

واستخدم المصوّر الضوء المنعكس لالتقاط الصورة المقرّبة الصادمة للنملة، بعينيها الحمراوتين، وملامح وجهها التي تبدو غاضبة.

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