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صورة.. صديقة نيمار تعلن حملها بطفلها الأول

منذ 6 دقائق
برونا بيانكاردي ونيمار

برونا بيانكاردي ونيمار

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أعلنت حبيبة مهاجم فريق باريس سان جيرمان، البرازيلية برونا بيانكاردي البالغة 28 عاما، في منشور عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، خبر حملها بطفلها الأول.

ونشرت البرازيلية صورة لها برفقه صديقها نيمار، مشيرة أنهما ينتظران مولودهما الأول، لكنها لم تذكر في أي شهر بدأ حملها.

وحاز المنشور على أكثر من 10.7 مليون تفاعل في أقل من ثلاث ساعات من نشره عبر حساب العارضة الازياء، وفي صور ظهر نيمار وهو يطبع قبلة على بطنها المنتفخ، إشارة إلى أن الخبر أسعده وأدخل البهجة إلى قلبه.

يذكر أن نيمار كشف في كانون الثاني 2022 عن علاقته ببيانكاردي الشهيرة بأنها من المؤثرات البرازيليات عبر الإنترنت: “لديّ مسيرة جيدة كلاعب، لكني أرغب على المستوى الشخصي أن أكون أبا مرة أخرى لطفلين ليصبح لابني إخوة”، في إشارة إلى ابن له من علاقة عاطفية سابقة الأصغر، وهو دافي لوكا الذي ولد منذ 11 عاما.

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