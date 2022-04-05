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صورة عبلة كامل تثير الجدل.. وطليقها يعلق عليها

منذ 4 ساعات
النجمة عبلة كامل

النجمة عبلة كامل

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بعد غيابها الطويل عن الساحة الفنية أثارت صورة للفنانة المصرية عبلة كامل، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في إفطار جماعي وسط مجموعة كبيرة.

وفيما زعم البعض أنها كانت في إحدى موائد الرحمن، إلا أنه تبين أن الصورة قديمة وهي من كواليس تصوير أحد المسلسلات.
وفي حين لم تعلق عبلة كامل على الأمر، غير أن طليقها الفنان أحمد كمال أكد أن الحساب، الذي نشر الصورة على إنستغرام، مزيف، كاشفاً أن الصورة من كواليس تصوير مسلسل “سلسال الدم” مع فريق العمل.


كما نفى ما تردد حول اعتزالها الفن، مشدداً على أنها تفضل الابتعاد حالياً عن التمثيل لكنها لم تعتزل تماماً وقد تعود إلى الساحة الفنية في حال تحسنت أوضاعها، وفق صحف محلية.

يشار إلى أن الحساب كان نشر الصورة مرفقة بتعليق: “كل عام وأنتم بخير أحبابي وأولادي، أنا أتابع تعليقاتكم الجميلة شكراً لكم”.

آخر أعمالها
ومسلسل “سلسال الدم”، الذي كان يعرض على قناة “أم بي سي” بأجزائه الخمسة، كان آخر أعمال عبلة كامل.

وقد شارك فيه مجموعة من الفنانين منهم رياض الخولي ورامي وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هاني.

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