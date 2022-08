صورة.. فستان بيلوسي المخصص لعزل ترامب يشغل مواقع التواصل

في الوقت الذي انشغل فيه العالم بمتابعة مستجدات قضية عزل الرئيس دونالد ترامب، شغل فستان رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية، نانسي بيلوسي، خلال جلسة التصويت على القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لمحاكمته وعزله، مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت بيلوسي فستانا أسود خلال الجلسة، الأربعاء، التي انتهت بإقرار 232 نائبا بينهم عشرة جمهوريين، في مقابل 197، تهمة وحيدة ضد ترامب وهي “التحريض على التمرد”.



وسرعان ما انتبه رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن بيلوسي ارتدت نفس الفستان الذي ارتدته في المحاولة الأولى لعزل ترامب في ديسمبر 2019، عندما وجه مجلس النواب الاتهام إلى ترامب بـ”سوء استغلال السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس”، بعدما طلب من أوكرانيا التحقيق في نجل خصمه الديمقراطي آنذاك جو بايدن، لقاء منح مساعدة عسكرية تم تجميدها وهي أساسية للبلد الذي يشهد حربا.

وقال بعض المغردون إن بيلوسي تملك “فستانا مخصصا لعزل ترامب”.

You’ve got to love her. It worked once so she wore it again. The dress will end up in the Smithsonian! https://t.co/6mJc4oWNSI

— John W. Dean (@JohnWDean) January 14, 2021