صورة.. كيف أصبح شكل رائد الفضاء الإماراتي بعد أيام من هبوطه على الأرض؟

نشر “سالم حميد المري” مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة صورة جديدة لرائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” الذي هبطت مركبته بسلام يوم الرابع من سبتمبر الجاري قرب سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

و علق “المري” على الصورة بالقول في حسابه الرسمي بمنصة X: سلطان يتابع حاليًا مرحلة إعادة التأهيل في مركز جونسون للفضاء مع فريق من مركز محمد بن راشد للفضاء تحت إشراف الدكتورة حنان السويدي، طبيبة رواد الفضاء، وفريق وكالة ناسا ويعمل على أبحاث علمية وطبية أجراها بمحطة الفضاء الدولية لمقارنة نتائجها.

و زفَّ المسؤول الإماراتي البشرى لمتابعيه من خلال ما ختم به منشوره قائلاً: سنشارك معكم المزيد من المستجدات عن عودته وتحضيراته قريباً

يذكر أن الإماراتيين ينتظرون بفارغ الصبر عودة “النيادي” إلى مسقط رأسه الإمارات، حيث قضى “سلطان” ستة أشهر في الفضاء داخل المحطة الدولية برفقة عدد من رواد الفضاء من مختلف بلدان العالم.

سلطان يتابع حاليًا مرحلة إعادة التأهيل في مركز جونسون للفضاء مع فريق من مركز محمد بن راشد للفضاء تحت إشراف الدكتورة حنان السويدي، طبيبة رواد الفضاء، وفريق وكالة ناسا.. ويعمل على أبحاث علمية وطبية أجراها بمحطة الفضاء الدولية لمقارنة نتائجها.

سنشارك معكم المزيد من المستجدات عن… pic.twitter.com/pedeb5ANpC — Salem AlMarri سالم حميد المري (@Salem_HAlMarri) September 8, 2023