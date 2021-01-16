صورة.. لاعب برازيلي يشتري “iPhone 12 وبلاي ستيشين 5” من الذهب

نشر البرازيلي ماركوس وينديل دا سيلفا لاعب وسط فريق زينيت الروسي والبالغ 23 عاما عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” صورة، توثق شراءه هاتف آيفون 12 وبلاي ستيشين 5 من الذهب عيار 24.

ويبلغ سعر هاتف وينديل الذهبي الجديد 5 آلاف جنيه إسترليني، فيما سعر بلاي ستيشين 5 من الذهب من عيار 24 غير معروف بالتحديد.

😬 Полузащитник «Зенита» Вендел опубликовал в инстаграме фото недешевых покупок – Iphone 12 и приставкой PlayStation из 24-каратного золота. Стоимость телефона, как у Вендела, начинается от 5 тысяч фунтов (500 тысяч рублей). Цена на данную модель PlayStation неизвестна. pic.twitter.com/K2uyzs66A3 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 15, 2021

وكانت أولى مفاجآت العام المنتظر 2021، بعد المعاناة التي عاشها العالم خلال 2020، حيث استقبل عشاق ألعاب بلاي ستيشن السنة الجديدة بمفاجأة الكريسماس الإنجليزية.. “بلاي ستيشن” من الذهب الخالص.

وأعلنت شركة Truly Exquisite البريطانية عن إطلاق إصدار من جهاز ألعاب سوني بلاي ستيشن 5 الجديد من الذهب عيار 24 أو 18 أو البلاتين.

كما أعلنت عن توافر إصدار مطلي بالذهب من ذراع التحكم DualSense وسماعة رأس سوني.

ومنتصف يونيو الماضي دشن عملاق التكنولوجيا الياباني “سوني”، النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الإلكتروني “بلاي ستيشن 5” (play station 5)، الذي يعتبر أحد أكثر أجهزة الألعاب الإلكترونية انتشارا في العالم.