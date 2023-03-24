صورة لحركة مشينة قام بها حارس الأرجنتين وزملاؤه.. ماذا فعل ميسي؟!

تمكن منتخب الأرجنتين من انتزاع فوز سهل من منتخب بنما خلال اللقاء الودي الذي جمع بينهما، إلا أن طريقة احتفال الحارس الاجنتيني إيمليانو مارتينيز وزملاؤه، لاقت الكثير من الانتقادات.

وانهالت التعليقات المنتقدة على مارتينيز وزملائه لتكرارهم حركة الحارس الأرجنتيني عقب إحرازه لقب أفضل حارس مرمى في مونديال قطر 2022.

وخلال احتفاله لدى تسلمه القفاز الذهبي في كأس العالم، حمل مارتينيز جائزته بطريقة مشينة أسفل بطنه ولوح بها ناحية الجماهير.

وبينما اعترف بنفسه أنه أخطأ بفعل ذلك، كرر نفس الحركة، رفقة عدد من زملائه، الخميس، بمناسبة اللقاء الودي الذي جمعهم بمنتخب بنما، حيث حمل كل منهم مجسما لكأس العالم ولوحوا به بنفس الطريقة المشينة التي فعلها مارتينيز بالقفاز الذهبي.

ولفت موقع “غول” إلى أن النجم العالمي ليونيل ميسي، لم يكن ضمن اللاعبين الذين احتفلوا بتلك الطريقة المشينة، مشيدة بقراره عدم القيام بنفس الحركة التي أثارت عدة انتقادات.

وفي حوار سابق مع ذات الصحيفة، أخبر مارتينيز (30 عاما) محاوره، أنه يأسف لاحتفاله بتلك الطريقة بعد نهائي كأس العالم 2022، قائلا: “لقد كان أمرا سخيفا.. إنه شيء لست فخورا به” قبل أن يضيف “فعلت ذلك في كوبا أميركا، وكان صديقي يقول لي أراهن أنك لن تفعل نفس الشيء في كأس العالم” ثم تابع “قلت له بالطبع سأفعل ذلك، لذلك قمت بما قمت به”.

وأضاف “لكن بعد أن رأيت كل ذلك النقد، فهمت أنه لم يكن علي فعل ذلك هذا هو الشيء الوحيد الذي لم أفخر به في كأس العالم”.

والخميس، خاض رفقاء ميسي أول لقاء لهم بعد إحرازهم لقب بطولة العالم، وسط أجواء جنونية في الأرجنتين، بمناسبة المباراة الودية التي جمعتهم في ملعب العاصمة بوينوس أيرس، بمنتخب بنما.

وانتهى اللقاء بفوز “التانغو” بثنائية نظيفة عن طريق تياغو ألمادا في الدقيقة 78، وهدف آخر لميسي في الدقيقة 89.