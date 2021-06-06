صورة لـ"رشا" من كواليس "صالون زهرة"

ينتظر محبو الممثلة اللبنانية زينة مكي والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مسلسل “صالون زهرا” الذي سيعرض قريباً.

وكشفت زينة مكي عن إطلالتها في مسلسل “صالون زهرة” بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي من كواليس التصوير وعلّقت عليها قائلة: “قبل ما انزل عالصالون “صالون زهرة” اليوم الساعة 8 الصبح عم حضّر حالي للمشاهد. رشا”.

ويشار الى أن مسلسل “صالون زهرة” مؤلف من 15 حلقة وسيعرض على إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وزينة مكي وهو من كتابة ندين جابر وإخراج جو بو عيد. المسلسل من إنتاج شركة الصباح لصاحبها السيد صادق الصباح.

في سياق آخر، لا يزال الحديث عن طلاق مكي والملحن نبيل خوري قائماً، إذ أشارت غالبية الأخبار إلى انفصال الزوجين بعدما قامت زينة بحذف الصور والفيديوهات التي جمعتها بزوجها خوري، وتحديدا الفيديو الشهير الذي عرض عليها فيه الزواج منه عندما كانت في أحد الأندية الرياضية.

ولكن مصادر أكدت أن هناك خلاف قد وقع بالفعل بينهما، إلا أن الثنائي لم ينفصل رسميا بعد بعكس الأخبار التي أكدت طلاقهما.

قبل ما انزل عالصالون #صالون_زهرة 🌸 اليوم الساعة ٨ الصبح عم حضّر حالي للمشاهد 🤓 #رشا pic.twitter.com/8On6UUwbYA — Zeina Makki (@ZeinahMakki) June 5, 2021