صورة لكريستيانو رونالدو تظهر تحديه لفيروس كورونا

ضج العالم بخبر إصابة نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، حيث أعلن الاتحاد إصابة رونالدو 35 عاما الثلاثاء الماضي بكوفيد 19 ، لكنه أكد أن اللاعب “بخير” ولم تظهر عليه أية أعراض وخضع للعزل الذاتي”.

وأكدت تقارير صحفية، أن رونالدو فضل قضاء فترة الحجر الصحي في إيطاليا للحاق بفريقه يوفنتوس بمباراته المرتقبة أمام برشلونة.

وكان رونالدو قد تابع مباراة منتخب بلاده التي فاز فيها على السويد 3-صفر، مساء الأربعاء، بدوري أمم أوروبا لكرة القدم من منزله في تورينو حيث يقيم مع أسرته.

وذكرت صحيفة “ذي صن” (The Sun) البريطانية أن رونالدو نقل من معسكر تدريب وإقامة المنتخب البرتغالي إلى مطار تايرز بالقرب من العاصمة البرتغالية لشبونة بسيارة إسعاف، وغادرت طائرته حوالي الساعة 1.45 مساءً بالتوقيت المحلي.

ووجه النجم البرتغالي، اليوم الجمعة، رسالة تحدي إلى فيروس “كورونا” المستجد خلال مكوثه في العزل الصحي، وذلك بعد إصابته به مؤخرا.

وشارك رونالدو صورة عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، تعكس تحديه للفيروس بطريقة استثنائية، والتي ظهر فيها وهو يضحك بجانب مسبح، وعلق عليها:

“لا تدع ما لا يمكنك فعله يقف في طريق ما يمكنك القيام به”.

وقال وزير الرياضة الإيطالي، فيتشنزو سبادافورا، أمس الخميس، إن كريستيانو رونالدو قد يكون خرق على الأرجح البروتوكول الصحي من خلال التحاقه بمنتخب بلاده في الوقت الذي كان فيه فريقه يوفنتوس الايطالي في الحجر الصحي، ثم مرة جديدة بعد عودته إلى تورينو إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله فترة العزل.