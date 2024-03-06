صورة.. للمرة الأولى ابن آل باتشينو وصديقته الكويتية على غلاف مجلة

بعد 4 أشهر من تسوية معركة الحضانة على طفلهما، ظهر ابن النجم العالمي آل باتشينو من صديقته عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح، لأول مرة في العلن.

وفي جلسة تصوير حصرية لـمجلة “فوغ” العربية، ظهرت نور على الغلاف، وهي برفقة ابنها حيث ظهر وجهه للمرة الأولى في الإعلام.

فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور الصغير، مشيدين بجمال ملامحه.

إلى ذلك، تحدثت نور في حوارها مع المجلة عن الصعوبة التي واجهتها على صعيد الأمومة، قائلة “لأكون صريحة، الأمومة أكبر مما كنت أتصور.. ورومان أعظم هدية لي من الله، فهو أفضل ألف مرة مما اعتقدت أنه سيكون عليه”.

كما تطرقت خلال حوارها مع المجلة إلى المرة الأولى التي التقت فيها آل باتشينو.

وكان آل باتشينو والفلاح مرتبطين عاطفياً منذ أبريل 2022، واستقبلا ابنهما، الذي أطلق عليه اسم “رومان الفلاح باتشينو”، في 6 يونيو في مستشفى سيدار سيناي بلوس أنجلوس.

لكن بعد ذلك، ترددت شائعات عن انفصال الثنائي الشهير، بعد أن قدمت الشابة الكويتية وثائق إلى المحكمة تطلب فيها الحضانة الجسدية الكاملة لرومان، لكن متحدثاً عن آل باتشينو نفى الانفصال، إلا أن المتحدث باسم النجم العالمي أكد في وقت سابق أن الزوجين لا يزالان معاً.

وصدر حكم لصالح الثنائي الشهير بتقاسم الحضانة القانونية المشتركة، حيث ستحصل نور على الحضانة الكاملة للرضيع بينما سيحصل آل باتشينو على حقوق الزيارة.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى رومان، فإن النجم السينمائي هو والد ابنته جولي، 33 عاما، من مدربة التمثيل جان تارانت، وكذلك التوأم أنطون وأوليفيا، 22 عاما، من الممثلة بيفرلي دانجيلو.