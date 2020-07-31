صورة لمحمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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أشعلت صورة للاعب المصري نجم نادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح نشرها على صفحته الرسمية على تويتر مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشر النجم محمد صلاح صورة له بتسريحة شعر جديدة.

الصورة صنعت الحدث على المنصات الاجتماعية وحظيت بمشاركة العديد من متابعيه، خصوصا على موقع تويتر.

وظهر صلاح بـ “لوك” جديد، أو طلة لم يعهدها فيه محبوه، إذ حلق شعره على جانبي رأسه، خلافا لما كان عليه في السابق.

ومعروف عن صلاح، شعره الغزير الملتوي، إلا أن التسريحة الجديدة، وصفت على أنها “جدية” بالنسبة للاعب كرة قدم.

وعبر مغرد عن دهشته بتعليق مازح “هل سرقت صفحتك؟”

يذكر أن مناصري ليفربول متخوفون من مغادرة صلاح النادي الإنكليزي بمناسبة فترة الانتقالات الصيفية.

وكتبت صحيفة ميرور في تعليقها على تلك المخاوف أن هناك إشاعات بأن مدلل الفريق “مو صالا” سيغادر النادي من أجل الانضمام إما لريال مدرير أو برشلونة الإسبانيين.

وكان اللاعب السابق آندي غراي تنبأ بقرب موعد مغادرة صلاح لنادي ليفربول خلال حديث صحفي أثار مخاوف المناصرين.