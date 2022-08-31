صورة لوارن بافيت تباع بأكثر من 75 ألف دولار في مزاد

بيعت صورة للملياردير الأمريكي وارن بافيت تحمل توقيعه بمبلغ 75100 دولار في مزاد علني على أن تذهب العائدات لصالح مؤسسة خيرية يدعمها رجل الأعمال البارز منذ فترة طويلة في مسقط رأسه.

واختتم المزاد على موقع (إي باي) ليل أمس الثلاثاء والذي تزامن مع عيد ميلاد بافيت الثاني والتسعين. ولم يتم الكشف عن هوية المشتري على الفور.

والصورة التي صممتها شركة موتيفا آبت تزينها صفوف من الحروف يمكن ان تضاء لإبراز بعض من أشهر الأقوال الشهيرة المنسوية إلى بافيت، ومن بينها “النساء تجعلني متفائلا بشأن أمريكا”.

وستستفيد من عوائد المزاد مؤسسة فتيات أوماها المهتمة بتوفير فرص تعليمية وترفيهية للفتيات في الأحياء الفقيرة.

وعملت سوزي ابنة بافيت منذ فترة طويلة مع المؤسسة التي تنشط في أكثر من 350 مدينة في الولايات المتحدة وكندا.

وتبلغ ثروة رجل المال والاستثمار الأمريكي وران بافيت نحو 86 مليار دولار، ما يجعله واحدا من أغنى الناس في العالم، لكن القليل يعرف عن أسلوب حياته المتقشفة.

ويعرف عن الملياردير الأمريكي تواضعه واستخدامه المواصلات العامة وعشقه للقراءة، وعلى الرغم من كبر سنه فإنه يقضي 80% من وقته في القراءة، بحسب ما ذكره في أحد لقاءاته التلفزيونية.

وفي عام 2014 حصد لقب “الرجل الأكثر سخاءً”، بقيامه بأكبر تبرع فردي للأعمال الخيرية، حيث تبرع بما يُقدر بـ2.8 مليار دولار ليقدم 2.1 مليار دولار لمؤسسة “بيل آند ميليندا جيتس” في صورة 16.6 مليون سهم في شركته، وتم توزيع باقي التبرع على 4 شركات أخرى.