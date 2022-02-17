صورة مؤثرة.. رسالة طفل بريطاني تثير مشاعر مشجعي الدوري الإنجليزي

أثارت رسالة مؤثرة لطفل في عمر السادسة، ضجة في صفوف مشجعي الدوري الإنجليزي، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتدخل بحثاً عنه

وفي التفاصيل، فقد نشر نادي سويندون تاون المنافس بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (الدرجة الثالثة بعد الدوري الممتاز)، رسالة تلقاها من طفل يدعى جو، قال فيها إنه يرغب في حضور مباريات الفريق من الملعب، لكنه لا يستطيع بسبب عدم امتلاك أسرته المال.

وأضاف الطفل جو في رسالته: “ماما ليس لديها أي نقود لتأتي لمباريات سويندون لأنها لا تملك المال لشراء الطعام، وعليها أن تدفع ثمن العشاء في المدرسة”.

وبالرغم من الضائقة المالية التي تعيشها أسرة جو، فإنه أرفق رسالته بمدخراته من العملات النقدية التي لا تصل قيمتها لنصف جنيه إسترليني، إهداء منه إلى هاري مكيردي، لاعبه المفضل في الفريق.

سويندون نشر القصة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال إنه يسعى لتعقب جو حتى يتمكنوا من الاتصال به، وأعاد حساب “الفيفا” نشر التغريدة مع تعليق: “لنجد جو”.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الرسالة أثارت جنون عدد من المشجعين، ما دفعهم لإطلاق حملة لجمع تبرعات للطفل وأسرته.

وبحسب المصدر فإن الحملة جمعت حتى الآن ما يزيد عن 1300 جنيه إسترليني.