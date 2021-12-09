صورة مدافع برشلونة بعد مباراة البايرن تشعل غضب الجماهير

انتقدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، المقربة من فريق برشلونة، قلب دفاع الفريق كليمونت لونغليت، الذي ظهر في صورة يمزح ويعانق مهاجم فريق بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفكسي بعد الهزيمة القاسية أمام الفريق البافاري.

وظهر لونغليت، ضاحكا بعد تلقي شباك فريقه نتيجة مؤلمة من ثلاث أهداف نظيفة، مما أثار حنق جماهير الفريق، بحسب الصحيفة.

وقالت موندو ديبورتيفو إن “لونغليت غادر الملعب مبتسما وعانق ليفاندوفسكي، هذه الفكاهة كانت سيئة للغاية وتعد خيبة أمل لمحبي اللاعب.”

وبهذه الخسارة ودّع برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور الأول للمرة الأولى منذ 20 عاما.



ويواجه برشلونة في الموسم الحالي ظروفاً عصيبة حيث يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وكان تعرّض قبل خمسة أيام إلى خسارة أولى تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز على يد ريال بيتيس 1-صفر، بعد أن حلّ نجم وسط البلاوغرانا السابق مكان الهولندي رونالد كومان قبل حوالى الشهر.

وكان برشلونة يحتاج إلى الفوز لضمان تأهله إلى الدور الثاني وتفادي الخروج المبكر من “الأبطال”، غير أن آمال البلاوغرانا سرعان ما تبخرت بعد هدفين في الشوط الأول لمصلحة العملاق البافاري الذي لم يتأثر بغياب جمهوره بسبب إجراءات كوفيد-19، ودكّ مرمى الحارس الألماني مارك أندريه-تير شتيغن بهدفين رائعين، الأول عن طريق الدولي توماس مولر بعد مراوغة رائعة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي على الإسباني جيرار بيكيه، قبل أن يمرّر تمريرة رائعة إلى مولر الذي تابعها برأسه داخل المرمى (34) رغم محاولة الأوروغوياني رونالد أراوخو إبعاد الكرة لكنها كانت قد تخطت الخط.

وأصبح مولر ثامن لاعب يتخطى الـ 50 هدفًا وما فوق في المسابقة الأوروبية الأم، وأول لاعب ألماني يبلغ هذه العتبة.

فيما جاء الثاني بعد تسع دقائق عن طريق لوروا سانيه من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة (43).

وأضاف بايرن الهدف الثالث عن طريق الإنكليزي جمال موسيالا، ويعود الفضل أيضًا بالهدف إلى مجهود الكندي ألفونسو ديفيس على الجهة اليسرى بعدما تجاوز أراوخو قبل أن يمرّر لموسيالا الذي تابع الكرة داخل المرمى (62).