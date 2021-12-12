صورة.. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2021

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب بعد انتهاء الجولة الثانية من مباريات ربع نهائي البطولة أمس السبت، بتأهل كل من مصر وتونس وقطر والجزائر إلى نصف النهائي البطولة المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وفاز منتخب مصر على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما فاز منتخب الجزائر بركلات الترجيح على المغرب، وكان منتخب قطر فاز بخماسية نظيفة على الإمارات، فيما تأهل المنتخب التونسي بعد فوزه على منتخب عمان 2/ 1 .

ويلتقي كل من منتخب مصر وتونس يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر في تمام الساعة الـ 5:00 مساء ستاد راس أبو عبود (974)، ومنتخب قطر والجزائر في تمام الساعة الـ 9:00 مساء ستاد الثمامة، في مباراة نصف نهائي البطولة لتحديد الفرق المتأهلة للمباراة النهائية.

وكان دور المجموعات قد شهد مشاركة 16 منتخبا كالتالي : المجموعة الأولي: قطر، العراق، عمان، البحرين ، والمجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا ، والمجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين ، والمجموعة الرابعة: مصر، الجزائر، لبنان، السودان ..

وأقيمت مباريات دور المجموعات على 6 ملاعب بينها ملعبان جديدان يدخلان الخدمة لأول مرة وهما ستاد البيت وستاد 974 بجانب ستادات الثمامة وأحمد بن على والمدينة التعليمية، والجنوب .

وتعد النسخة الحالية هي العاشرة من تاريخ البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان وجرت النسخة الأخيرة عام 2012 في السعودية.

ويعد المنتخب العراقي الأكثر إحرازا للألقاب برصيد 4 ألقاب وفازت السعودية بلقبين وكل من تونس ومصر والمغرب بلقب واحد لكل منها.

وقبل النسخة الحالية تعد نسختا 1998 و2012 شاهدتين على مشاركة أكبر عدد من المنتخبات في نسخة واحدة بمشاركة 12 فريق.