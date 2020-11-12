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صورة نادرة لمحمود ياسين ومحمود عبد العزيز في ذكرى رحيل الساحر

منذ 40 ثانية
الفنان الراحل محمود عبدالعزيز

الفنان الراحل محمود عبدالعزيز

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نشرت رانيا محمود ياسين،الخميس، صورة نادرة لوالدها ومحمود عبد العزيز عبر حسابها على “انستغرام” وذلك بمناسبة ذكرى رحيل الساحر محمود عبد العزيز.

وكتبت رانيا، قائلة:” هكذا أنتم في الجنة الآن بإذن الله، الله يرحمكم ويغفر لكم ويسعدكم في جنات النعيم يارب، كما اسعدتم الناس بفنكم الراقي، اللهم اجعلهم ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، ابي الغالى و اونكل محمود عبد العزيز التي تحل ذكراه الرابعة في جنات النعيم”.

تحل، اليوم الخميس، الذكرى الرابعة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016.

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