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صورة.. نتفليكس تعرض أول فيلم عربي من إنتاجها

22 - ديسمبر - 2021
نتفليكس

نتفليكس

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قالت شركة نتفليكس العالمية أنها ستعرض فيلم “أصحاب ولا أعز” وهو أول فيلم عربي من إنتاجها، في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقالت “نتفليكس” على موقعها الرسمي، أن فيلم “أصحاب ولا أعز”، هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي العالمي “Perfect Strangers”.

ويجمع الفيلم نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، النجمة المصرية منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، ديامان أبو عبود.

والفيلم من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

أوضحت أن أحداث الفيلم تدور حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.
ووفقا لنتلفيكس، من المتوقع أن يصدر الفيلم العربي “أصحاب …ولا أعز” في 20 يناير 2022 في 190 دولة حول العالم.

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