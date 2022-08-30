صورة نيللي كريم من دون مكياج تثير الجدل

تصدّرت الممثّلة المصريّة نيللي كريم حديث المتابعين عبر منصّات التواصل الاجتماعي بعد تداول أحدث صورة لها برفقة زوجها لاعب الاسكواش السّابق هشام عاشور، حيث بدت بملامحٍ مختلفة ومن دون أن تضع أيّ مسحوق للتجميل.

وأطلّت نيللي بتنّورةٍ كلاسيكيّة ملوّنة وشبابيّة، مع جاكيت جينز بلون فاتح، وحذاء رياضيّ باللّون الأبيض، واضعةً نظّارة طبيّة شفّافة، ممّا جعلها تبدو أكبر سنًا.

وحصدت صورة نيللي البالغة من العمر 48 عامًا، تفاعلًا واسعًا من قبل المتابعين، وانقسموا بين من اعتبر صورتها طبيعيّة بعيدًا عن أضواء التّمثيل والإعلام، وبين من رآها غير مناسبة، وسط تساؤلات عن عمرها الحقيقي، مشيرين إلى أنّ تغييرًا طرأ على ملامحها، وأنّ علامات التقدّم بالسنّ باتت واضحة على وجهها.

وبعد أن وصلت الأمور إلى حدّ التنمّر من قبل البعض، أطلق عددٌ من محبّي الممثلة المحبوبة التي تظهر في الكثير من مشاهدها من دون “ماكياج”، حملة أشادوا فيها بقوّة شخصيّتها وجرأتها وكسر قاعدة الخوف من إظهار ملامحنا الحقيقيّة.

إشارة الى أنّ نيللي هي أمٌّ لشاب يبلغ من العمر 19 عاما. وهي لم تعلّق على الأمر، وقد اكتفت بإعادة نشر صورة أخرى تجمعها بزوجها، عبر خاصية “الستوري” على صفحتها الرسميّة على “إنستغرام”.