الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة نيللي كريم من دون مكياج تثير الجدل

منذ 56 دقيقة
نيللي كريم

نيللي كريم

A A A
طباعة المقال

تصدّرت الممثّلة المصريّة نيللي كريم حديث المتابعين عبر منصّات التواصل الاجتماعي بعد تداول أحدث صورة لها برفقة زوجها لاعب الاسكواش السّابق هشام عاشور، حيث بدت بملامحٍ مختلفة ومن دون أن تضع أيّ مسحوق للتجميل.

وأطلّت نيللي بتنّورةٍ كلاسيكيّة ملوّنة وشبابيّة، مع جاكيت جينز بلون فاتح، وحذاء رياضيّ باللّون الأبيض، واضعةً نظّارة طبيّة شفّافة، ممّا جعلها تبدو أكبر سنًا.

وحصدت صورة نيللي البالغة من العمر 48 عامًا، تفاعلًا واسعًا من قبل المتابعين، وانقسموا بين من اعتبر صورتها طبيعيّة بعيدًا عن أضواء التّمثيل والإعلام، وبين من رآها غير مناسبة، وسط تساؤلات عن عمرها الحقيقي، مشيرين إلى أنّ تغييرًا طرأ على ملامحها، وأنّ علامات التقدّم بالسنّ باتت واضحة على وجهها.

وبعد أن وصلت الأمور إلى حدّ التنمّر من قبل البعض، أطلق عددٌ من محبّي الممثلة المحبوبة التي تظهر في الكثير من مشاهدها من دون “ماكياج”، حملة أشادوا فيها بقوّة شخصيّتها وجرأتها وكسر قاعدة الخوف من إظهار ملامحنا الحقيقيّة.

إشارة الى أنّ نيللي هي أمٌّ لشاب يبلغ من العمر 19 عاما. وهي لم تعلّق على الأمر، وقد اكتفت بإعادة نشر صورة أخرى تجمعها بزوجها، عبر خاصية “الستوري” على صفحتها الرسميّة على “إنستغرام”.

نيللي كريم إلى جانب زوجها

نيللي كريم إلى جانب زوجها

    المزيد من منوعات

    ميريام فارس
    ميريام فارس ترد على فارس كرم: ما فيني ردّ على هيدا المستوى
    الغزال البري الأبيض الذيل
    بالفيديو.. غزال يقتحم متجرا في أمريكا
    سكان الأمازون الأصليين
    بالصور.. انقراض قبيلة كاملة من سكان الأمازون الأصليين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
    نيكول سابا
    بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر