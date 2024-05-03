الجمعة 24 شوال 1445 ﻫ - 3 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة.. هكذا رد أحمد السقا على خبر انفصاله عن زوجته

منذ 14 دقيقة
أحمد السقا مع أسرته

أحمد السقا مع أسرته

A A A
طباعة المقال

مرة جديدة انتشرت خلال الأيام الماضية سلسلة من الشائعات تفيد بوقوع الانفصال بين الفنان المصري أحمد السقا وزوجته الإعلامية المصرية، مها الصغير، ولكن كان للسقا حديث مختلف فبعد ساعات من تداول أخبار ظهر الثنائي معا للرد على تلك الأخبار.

حيث ظهر الثنائي معا في العرض الخاص لفيلم “السرب” الذي يقوم ببطولته السقا، ويشاركه شريف منير وآسر ياسين وعدد كبير من نجوم الفن في مصر، ويتناول العمل ما جرى في عام 2015، وانتقام مصر لما حدث تجاه 21 مصريا في ليبيا على يد داعش.

أحمد السقا ومها الصغير التقطا العديد من الصور مع بعضهما البعض، خلال العرض الذي حضره أبطال الفيلم مع الجمهور، من أجل نفي كل الشائعات التي طالتهما خلال الساعات الماضية.

إذ تسببت الإعلامية مها الصغير في تلك الشائعات، بعدما تحدثت في برنامجها عن ظاهرة الطلاق، وهي التصريحات التي نقلتها بعض الصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واعتقد البعض أنها تتحدث عن حياتها الخاصة.

ومع انتشار الشائعة بشكل كبير، خرج الثنائي في تصريحات إعلامية من أجل الرد والنفي، والتأكيد على أن الحياة بينهما مستقرة، ولا وجود للانفصال أو الطلاق.

وعبرت مها الصغير عن غضبها، من اجتزاء تصريحاتها التي ذكرتها، ونسبها إلى حياتها الشخصية.

لتأتي مناسبة العرض الخاص لفيلم “السرب”، من أجل الظهور الأول لهما معا بعد تلك الشائعة، رغم أن الثنائي غير معتاد على التواجد بكثافة في تلك المناسبات.

السقا وزوجته

السقا وزوجته

    المزيد من منوعات

    راندا البحيري
    راندا البحيري تثير الجدل: شخص يلاحقني منذ أكثر من 13 عاماً
    مشهد نادر لإبل تسير وسط الثلوج في السعودية
    فيديو.. مشهد نادر لإبل تسير وسط الثلوج في السعودية
    مهرجان أفلام السعودية سيقام عبر الإنترنت
    مهرجان أفلام السعودية يكمل عقده الأول

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    رجعت الشتوية.. منخفض جوي قادم من تركيا إلى لبنان
    تيك توك
    قضيّة كبيرة وخطيرة.. تفاصيل عصابة الـ"تيك توك" في لبنان!
    حرقة المعدة - تعبيرية
    احذر.. أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة