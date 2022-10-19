صورة.. هيفاء وهبي تروج لحفل موسم الرياض مع إليسا

روجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لحفلها المشترك مع مواطنتها النجمة إليسا، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها بموقع تويتر، الملصق الترويجي للحفل المرتقب، وغردت: “كتير سعيدة لان حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض”.

وأضاف: “شكراً المستشار تركي آل الشيخ بأفكارك وجهودك جعلت موسم الرياض حدث فخم على مستوى عالمي فوق الخيال.. بشوفكن”.

بدورها، شاركت النجمة إليسا، عبر حسابها بموقع إنستجرام، الملصق الترويجي للحفل، وأعادت نشر تعليق شركة روتانا المنظمة للحفل، والذي يقول: “مسرح واحد يجمع ملكة الإحساس إليسا والنجمة الجماهيرية هيفا وهبي لأول مرة.. في حفل فوق الخيال.. ‏واللي ما يصير.. بموسم الرياض يصير”.

كما عبرت إليسا عن سعادتها بالمشاركة في حفلات موسم الرياض، قائلة: “الحماس مستعدين ومتحمسين ويا رب يوفقنا.. موسم الرياض توصل أصداؤه لكل العالم من قلب الرياض اللي عم تضوي بالإبداع”.

وتجمع إليسا وهيفاء وهبي علاقة صداقة متينة، تبادلا خلالها مواقف الدعم والمساندة، فقبل أيام، دخلت هيفاء وهبي على خط أزمة إليسا مع الفنان زياد برجي، التي وصلت لساحات القضاء؛ بسبب أغنية “أنا وبس”.

وأعلنت هيفاء دعمها للفنانة إليسا، قائلة: “كنت أتمنى أن يكون خلافهما مثل أغانيهما، به شيء من الإحساس، ولكنني مع إليسا”.

وأكدت هيفاء في تصريحات إعلامية سابقة أن أهم ما يميز علاقتها مع إليسا هو الشعور بالأمان، وتبادل الأحاديث باستمرار. في حين اعتبرت إليسا أن هيفاء وهبي هي الفنانة الأقرب إليها إنسانيا، ووصفتها بطيبة القلب وأكدت أنها تتحدث معها يومياً، بعدما ساهم البعض في وجود سوء فهم بينهما في الماضي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد أعلن الثلاثاء عن حفل ضخم يجمع بين النجمتين إليسا وهيفاء وهبي، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. ويقام الحفل على مسرح محمد عبده أرينا، في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

جدير بالذكر أن هيفاء وهبي طرحت، قبل أسابيع، كليب أحدث أغانيها “ولد”، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”. وتجاوز عدد مشاهدات الكليب منذ طرحه حاجز 10 ملايين مشاهدة. أغنية “ولد” من كلمات وائل توفيق، وألحان أحمد محيي، والكليب من إخراج إيلي فهد.