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صورة..والدة ياسمين صبري تخطف منها الأضواء!

منذ 6 دقائق
ياسمين صبري

ياسمين صبري

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خطفت نسرين والدة الفنانة ياسمين صبري الأضواء من ابنتها بعد تحطيمها الرقم القياسي في المسابقة الوطنية المصرية عن السباحة .

أعلنت نسرين والدة الفنانة ياسمن صبري عن فوزها بـ3 ميداليات ذهبية واثنين فضية، بالمسابقة الوطنية المصرية عن السباحة لمسافة الـ200 متر، حيث حطمت الرقم القياسي لمسافة الـ200 متر، حسب موقع المصري اليوم.

ونشرت نسرين الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير (إنستجرام).

وعلقت:(اليوم فزت بـ3 ميداليات ذهبية و2 فضية، وحطمت الرقم القياسي لـ200 متر حر في المسابقة الوطنية المصرية، وأتطلع إلى المزيد من الميداليات غدا).

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