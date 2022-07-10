صورة.. ياسمين عبد العزيز بـ"الإسدال" أمام البحر

شاركت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها صورة لها مرتدية الإسدال والحجاب من أمام البحر، احتفالا بعيد الأضحى.

ونشرت ياسمين صورتها أمس السبت عبر حسابها على”انستغرام”، وأرفقتها بتعليق: “كل سنة وأنتم بخير، عيد سعيد”.

على صعيد آخر، تدرس الفنانة المصرية العودة إلى السينما خلال الفترة المقبلة بعد غياب سنوات، حيث كان آخر أعمالها السينمائية فيلم “الأبلة طم طم” عام 2018، الذي حقق نجاحا كبيرا، خاصة أنه يحمل طابعا كوميدي النوعية التي اعتادت ياسمين تقديمها.

مرض ياسمين عبدالعزيز

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز عادت إلى القاهرة من سويسرا بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات هناك، وبعد أن جعلها الفريق الطبي مرتاحة تماماً، أصبحت الآن في المنزل لبقية علاجها.

ياسمين عبد العزيز مرت بأزمة صحية كبيرة بدأت في يوليو من العام الماضي واستمرت قرابة 3 أشهر، مرت بمراحل متعددة ودخلت وحدة العناية المركزة بعد أن ساءت حالتها عقب عملية جراحية، ثم خرجت في حالة غير مستقرة، لدرجة أنها ذكرت أن عائلتها كانت تجهز مقبرة لها، مشيرة إلى أنها على وشك الموت.