صورٌ حديثة للفنانة أنغام.. هكذا ظهرت بعد أزمتها الصحيّة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا حديثة للفنانة أنغام، في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية وخروجها من المستشفى.

فقد ظهرت أنغام رفقة صديقاتها أثناء الاحتفال بسلامتها، مرتدية ملابس بسيطة وبعض الإكسسوارات غير مبالغ فيها أيضًا، وبدت تسريحة شعرها بسيطة وغير متكلفة، حيث اكتفت بإسداله على كتفيها من دون أي تعقيد.

محنة تحولت إلى منحة

يذكر أن أنغام خضعت إلى عملية جراحية دقيقة قبل بضعة أسابيع، وبعد تعافيها وخروجها من المستشفى، طمأنت جمهورها برسالة على حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام” الذي اعتادت التواصل معهم من خلاله.

وكتبت أنغام: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد منَّ الله عليّ بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية”.

أضافت: “رأيت خلال محنتي كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه ومن دون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم.. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي”.

شكر واجب

تابعت: “الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه.. حقيقي ألف شكر مش كفاية، أولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليَّ وميحرمنيش من حبكم أبدًا”.

فيما ختمت أنغام: “زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليّ.. شكراً على مشاعركم الصادقة.. أنا حقيقي محظوظة بكم، كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية”.

في سياق متصل، نشرت أنغام الملصق الدعائي لحفلها المقبل المحدد له في الكويت، وكتبت: “جمهوري الحبيب في الكويت، لقاؤنا يتجدد يوم 26 ديسمبر على مسرح أرينا الكويت، التذاكر متاحة الآن”.