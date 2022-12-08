الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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صور.. أمير وأميرة ويلز "ويليام وكيت" حديث مواقع التواصل

منذ ساعة واحدة
الأمير وليام

الأمير وليام

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من بين مئات الصور التي التقطتها عدسات المصورين لأمير وأميرة ويلز “ويليام وكيت”، خلال زيارتهما إلى الولايات المتحدة، قبل أيام، كانت صورة أزاحت الستار عن كثير من مشاعر الزوجين.

فبعد حضور ويليام وكيت حفل توزيع جوائز إيرتشوت السنوية الثانية في بوسطن الأمريكية، الأسبوع الماضي، نشرت أميرة ويلز صورة على حسابها بتويتر تظهر فيها برفقة زوجها خلال تواجدهما في الولايات المتحدة.

وظهرت الأميرة كيت وزوجها الأمير ويليام، بالأبيض والأسود، حيث بدا ويليام مغرمًا تماما بزوجته، حيث نظر إليها بابتسامة خلف الكواليس، خلال الحفل، كشفت عن مشاعر يتبادلها الزوجان وراء الستار وربما أمام الملايين.

وكشفت صورة ثانية لوريث العرش، وهو يستمع على هامش المسرح، بينما كان حفل توزيع الجوائز مستمرًا، وصورة ثالثة للمصور الملكي كريس جاكسون لكيت وهي تسير على المسرح للإعلان عن أحد الفائزين.

أما الصورة الأبرز أيضًا فقد شاركتها كيت بنفسها وهي تصفق وتنظر إلى زوجها بكل حب أثناء إلقائه كلمة، وهو ما علق عليه أحد المستخدمين على تويتر قائلا: “زوجان جميلان”.

وكتب حساب آخر لمعجب بعائلة ويلز: “هذه الصورة جميلة فهناك الكثير من الحب بين أصحاب السمو الملكي” وعلق مغرد ثالث على الصورة قائلا: “يمكن أن يصنع الثنائي فيلما لقصة حب جميلة”.

وتمر العائلة المالكة في بريطانيا بوقت عصيب تزامنًا مع الفيلم الوثائقي الخاص بالأمير هاري وزوجته ماركل ميغان، شقيق الأمير ويليام، والذان يكشفان فيه تفاصيل كثيرة عن أيامهما في قصر باكنغهام.

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