صور.. أول عملة رسمية للملك تشارلز الثالث

أعلنت بريطانيا عن إصدار أوراق وعملات معدنية تحمل صورة الملك الجديد عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

يظهر الملك تشارلز الثالث بدون تاج في العملات المعدنية الجديدة، التي كشفت عنها شركة “رويال منت”، المسؤولة عن سك العملة البريطانية المعدنية.

وقالت الشركة في منشور على تويتر، الجمعة، “نحن فخورون بكشف النقاب عن أول صورة عملة رسمية للملك تشارلز الثالث صممها، مارتن جينينغز، والتي وافق عليها جلالة الملك شخصيا”.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty. The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr — The Royal Mint (@RoyalMintUK) September 29, 2022

وتم تصوير الملك تشارلز الثالث غير متوج ومواجه إلى اليسار على أول عملات معدنية بريطانية تحمل صورته، والتي كشفت عنها دار سك العملة الملكية، الجمعة.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أنه “سيبدأ ظهور العملات المعدنية الأولى من فئة 50 بنسا في التداول هذا العام قبل عيد الميلاد. وستظهر صورته أيضا على عملة تذكارية معدنية جديدة من فئة 5 جنيهات، وعلى الجانب الخلفي، ستظهر صورتين جديدتين لوالدة تشارلز، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وستصدر العملة الأسبوع المقبل”.

وتقول إن “عدم وجود التاج يتماشى مع الصور على العملات المعدنية للملوك البريطانيين السابقين. لكن هناك معيار مختلف للملكات، وعرضت صورة للملكة إليزابيث الثانية وهي ترتدي التاج على العملات المعدنية التي صدرت عام 1953. وأظهرت الصور اللاحقة للعملة أنها ترتدي تاجا أو إكليلا ملكيا”.

وتلفت إلى أن “صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت مواجهة لليمين على العملات المعدنية. وحسب التقاليد، يواجه كل ملك الاتجاه المعاكس لسابقه. لكن السبب غير واضح”.

وتشير إلى أن “تبديل العملة البريطانية سيستغرق بعض الوقت. هناك نحو 27 مليار قطعة نقدية معدنية متداولة حاليا في المملكة المتحدة تظهر صورة إليزابيث”. وقالت شركة رويال منت إن “العملات المعدنية التي تظهر الملك تشارلز والملكة الراحلة سوف يتم تداولها لعدة سنوات مقبلة”.

