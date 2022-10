صور.. أول عملة رسمية للملك تشارلز الثالث

أعلنت بريطانيا عن إصدار أوراق وعملات معدنية تحمل صورة الملك الجديد عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

يظهر الملك تشارلز الثالث بدون تاج في العملات المعدنية الجديدة، التي كشفت عنها شركة “رويال منت”، المسؤولة عن سك العملة البريطانية المعدنية.

وقالت الشركة في منشور على تويتر، الجمعة، “نحن فخورون بكشف النقاب عن أول صورة عملة رسمية للملك تشارلز الثالث صممها، مارتن جينينغز، والتي وافق عليها جلالة الملك شخصيا”.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.

The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) September 29, 2022