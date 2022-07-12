صور.. إيفانكا ترامب كما لم ترها من قبل

تحرص إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق على الظهور بشكل رسمي في معظم الأوقات، ولكن في مظهر غير معتاد ظهرت إيفانكا وهي تفترش الأرض وتلتحف السماء،، متلفعة في زي صحراوي يستر كاملة جسمها، في صحراء المغرب.

هكذا بدت البنت المدللة لملياردير العقارات والرئيس السابق لأقوى دولة في العالم، في صور نشرتها على حسابها بموقع “إنستقرام”، حيث ظهرت في إحداها وهي ترتدي “الملحفة”، اللباس التقليدي المعهود للنساء الصحراويات في جنوب المغرب.

ورفقة زوجها جاريد كوشنر؛ كبير موظفي البيت الأبيض السابق، تظهر إيفانكا في زيها المعتاد، وهي تقف بالقرب من الشاطئ الملون بالأزرق في مدينة الداخلة جنوب المغرب، وهي وجهة شهيرة لعشاق السواحل والسياح بشكل عام.

صورة إيفانكا الفريدة، لفتت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن إحدى الصحف الشهيرة جعلتها واجهة غلافها، فيما رأى فيها المغاربة رسالة سياسية لمغربية الصحراء، ودعما لحوزتها الترابية.

وبحسب موقع “moroccoworldnews” فقد زارت إيفانكا وزوجها الدار البيضاء، حيث استكشفوا الموقع الجغرافي الاستراتيجي بالإضافة إلى التصميم الخارجي والداخلي المذهل لمسجد الحسن الثاني الشهير.

وهذه ليست أول زيارة لها إلى المغرب، ففي عام 2019، زارت إيفانكا المملكة بصفتها مستشارة الرئيس ترامب آنذاك.

وخلال تلك الزيارة الرسمية، سعت إيفانكا لتعزيز مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار لتمكين المرأة في المناطق النائية بالمغرب، وارتدت حينها قفطاناً مغربياً تقليدياً في عشاء ملكي.



وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، أصدر دونالد ترامب إعلانًا هامًا عن دعمه لوحدة أراضي المغرب، اعترف البيت الأبيض وقتها بسيادة الرباط على الأقاليم الجنوبية في الصحراء، ورغبته في تعزيز التعاون بين الرباط وواشنطن.