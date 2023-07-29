صور.. اعرف شخصيتك الحقيقية من طول إصبع الخنصر

قد يكون إصبع الخنصر هو المفتاح الحقيقي لاكتشاف جوانب وأبعاد أخرى من شخصيتك، وسمات تتحلى بها تميزك عن الآخرين، كل ما عليك فعله هو مقارنة طول إصبع الخنصر بطول الجزء الأعلى من إصبع البنصر (إصبع الخاتم)، والتعرف على شخصيتك، وصفاتها كما يلي:

الخنصر والبنصر على نفس المستوى

-إذا توقف الجزء العلوي من إصبعك الخنصر عند السطر الأول للمفصل العلوي من إصبعك البنصر يعني أنهما في نفس المستوى، ويكشف عن السمات الشخصية التالية:

-أنت تدرك جيداً ما هي احتياجاتك، ورغباتك. لديك هالة هادئة تحيط بك تجعل الناس يشعرون بالراحة من حولك.

-أنت لا تتسرع في اتخاذ أي قرار، وتتدرس جميع اختياراتك بعناية.

– أنت لا تنفتح على الآخرين بسهولة حتى مع الأشخاص الأقرب إليك، وتبدو متحفظًا ومستقلًا.

– الكذب هو الصفة التي تكرهها، وتغضبك أكثر من أي شئ آخر.

– تحب ممارسة التأمل وغيرها من الأشياء التي تساعدك على التركيز، وصفاء الذهن.

– أنت شخص يلتزم بتحقيق أهدافه، وتبذل قصارى جهدك لتحقيقها.

-تتميز بقدرة هائلة على ضبط النفس لأنك تبقي عواطفك تحت السيطرة.

-تفضل الأماكن البعيدة عن الضوضاء، وتحب الأماكن الهادئة.، ولا تحب الفوضى والسلوك العشوائي غير المنضبط.

-تتعلم في الحياة تحقيق التوازن بين الجانب المنفتح، والجانب الانطوائي في شخصيتك، ليس من السهل استفزازك أو إزعاجك.

-تبدو مملاً في بعض الأحيان لكن هذا يعود إلى أنك تسعى في هدوء، وتحكم بالنفس. تشعر بطاقات الناس السلبية تجاهك.

-أنت شخص منظم، وتحب قيادة حياتك وفقاً لرؤيتك. لديك قدرة على التحكم في ما تأكله أو تستهلكه يومياً مما يساعدك على التوازن.

نصائح

حاول المشاركة في أنشطة مثل الرقص وممارسة التمارين الرياضية التي تساعدك في الحفاظ على طاقتك وحماسك

إصبع الخنصر أطول من البنصر

إذا كان الخنصر الخاص بك يمتد إلى ما بعد خط المفصل العلوي لإصبعك البنصر، فلديك خنصر طويل، وتتمتع بالصفات الشخصية التالية:

-أنت شخصية قيادية بالفطرة. أنت واثق وحازم، وتصلح لتولي المسؤولية. تجيد تحفيز، وإلهام من حولك.

-لديك مهارات تحليلية حيث تربط الأنماط، وتحللها. لديك مهارات حل المشكلات بالمنطق، والحلول المبتكرة.

-تجيد التخطيط، والتنظيم. غالبًا ما يكون الأشخاص الذين لديهم إصبع صغير أطول من البنصر مبدعين وفنانين.

-أنت تجيد التعبير عن نفسك بشكل مبتكر. أنت شخصية مهتمة، ومتعاطفة مع الآخرين، وتجيد التواصل معهم، وتقدم لهم الدعم.

-أنت شخصية تجذب انتباه الناس نحوك حتى دون بذل مجهود كبير. لديك قدرات نفسية قوية تجعل الناس يستمعون إليك.

-أنت مخلص للغاية لأصدقائك. قد لا تكون منفتحاً على العلاقات السريعة لكن لديك أحلام سرية للعثور على شريك حياتك.

-تكرس نفسك تمامًا لكل ما تضعه في ذهنك مثل وظيفتك أو تعليمك أو عائلتك أو أصدقائك.

-لديك طبيعة هادئة وغير تصادمية. لديك القدرة الجيدة على إقناع الناس بفعل الأشياء إذا كانوا يفتقرون إلى النشاط.

نصائح

يمكنك أحياناً تجاوز الخط الفاصل بين الثقة بالنفس، والغرور لذلك حاول أن تكون أكثر تواضعاً. حاول أن تقضي وقتاً أطول في الطبيعة للتحكم في طاقتك.

-لا يصل طرف الخنصر إلى خط مفصل البنصر العلوي، ويصبح أقصر من البنصر، وتكشف سمات شخصيتك ما يلي:



-تتميز بقلب طيب، وحنون، ومتعاطف للغاية. تجد صعوبة في السيطرة على مشاعرك خلال بعض السنوات من حياتك لكن مع التجارب، والألم تتعلم كيفية السيطرة على جانبك العاطفي.

-تجد بعض الصعوبات في التعبير عن أعمق مشاعرك في العلاقات العاطفية.

– أنت تتقبل عيوبك وتعبر عن شخصيتك دون خوف. ربما قد تكون عانيت في طفولتك من مشكلات لكن مع مرور الوقت تتخلص من الشعور بالخجل. على الرغم من أنك تتحول إلى شخصية جريئة، ومنفتحة إلا أنك تحافظ على مشاعرك، وتحميها لذلك إذا تعرضت للأذى تنسحب، وتقطع علاقتك مع هذا الشخص. تبتسم دائماً لأي شخص لأنك لطيف.

تتعاطف كثيراً مع الشخصيات والفئات الأضعف في المجتمع. تقدم الدعم، والتعاطف لمن يعاني من المشكلات.

– أنت شخصية متفائلة، وحيوية. لديك قدرة على المسامحة والنسيان بسهولة. تجد صعوبة في الانسحاب من أي جدل خاصة عندما تكون مقتنعاً به. في أعماقك أنت تخشى من المجهول لذلك تحب الألفة.

نصائح

حاول الكتابة في دفتر اليوميات لتفريغ مشاعرك، والتعبير عن نفسك. سيساعدك الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك من حين لآخر على النمو وتصبح نسخة أفضل من نفسك.