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صور “العروس الحامل” تثير ضجة في مصر.. وزوجها يوضح!

21 - يناير - 2021
"العروس الحامل"

"العروس الحامل"

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أثارت مجموعة صور لـ”عروس حامل” برفقة زوجها خلال حفلة صغيرة، ضجة وجدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وانتشرت صور وفيديوهات “العروس الحامل”، وهي ترتدي فستانا أبيض يظهر بطنها المنتفخ، وترقص صحبة زوجها وسط أجواء من السعادة، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة وانتقادات دفعت الزوج مجدي محمود للتوضيح.

وقال مجدي إن الاحتفال لم يكن بزواجهما وإنما لكشف جنس المولود بحضور بعض الأصدقاء والأقارب، مؤكدا على أن ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي عار تماما من الصحة، وأنهما متزوجان منذ سنتين، وذلك بحسب RT.

 

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