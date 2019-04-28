صور: بعد إعلانها أنها “المختارة والمهدي”… الفنانة إيمان العميري تخرج بتصريح مفاجئ

وأثارت المغنية التونسية إيمان العميري جدلا واسعاً بالأونة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ادعائها في فيديو نشرته في حسابها في “انستغرام” انها “المهدي المنتظر”، قبل أن تحذف الفيديو، وتنشر بعدها دروساً دينية متعلقة بقصص العهد القديم.

لا تزال الفنانة مشتركة “ستار أكاديمي” في موسمه الخامس إيمان العميري تثير الجدل في التصريحات التي تنشرها في حسابها عبر “إنستغرام”، لا سيّما بعد إعلانها أخيراً عن أنها “المختارة” وأنّ وحياً هبط عليها واختارها لتخلّص العالم، مؤكدة أنّ مهمّتها الدعوة للتوحيد ونشر السلام.

التصريح الجديد الذي أطلّت فيه العميري جاء بإعلانها عن إصابتها بـ”مرض نادر”، مهاجمة كل من يتّهمها باستخدام حالتها الصحية للتسويق لأعمالها الفنية، إذ كتبت: “أعاني من مرض نادر نفسي، وفعلاً رقدت في المستشفى أسبوعين، ويا ريت تقدّروا هذا الأمر لأنّ موضوعي كان خطيراً ووصلت للموت”. وأرفقت هذا النص بتعقيب: “ضجة وإعلام وهبل أو ترويج لفيلمها. حسبي الله فيكم، الترويج للفيلم ليس من طريق إضحاك الناس عليا وأطلع شعري منكوش ومن غير مكياج أو أتكلم في موضوع حساس ممكن اخسر حياتي بسببه”.

وتابعت: “الله يبليكم بنفس المرض لعلكم تفهموا انا بماذا كنت اعاني او مريت فيه. وانا قررت العيش لا الموت والنفسيات الغيورة اقلهم اتفرجو على القادم. حقدكم وقلوبكم السوداء لم تتغير من آلاف السنين وأكيد لن تتغير اليوم بسببي أنا والناس الي تحبني أحبكم أكثر وأكثر والله يحفظكم من كل شر”.

يذكر أنّ العميري حذفت جميع المنشورات التي تحدّثت فيها عن كونها المختارة أو “المهدي المنتظر”، وهي العبارة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أول ظهور للعميري على الساحة الفنية خلال عام 2008، من خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”، لكنها خرجت منه في المراحل الأولى، وابتعدت بعده عن الساحة الفنية لسنوات، لتعود الى الساحة في 2013 من خلال فيديو كليب “في حياتي”، ليكون ثاني أعمالها الفنية بعد أغنية “من زمان”.

وكانت تلقب في “ستار اكاديمي” بأنها “كيم كاردشيان العالم العربي” بالنظر الى شكلها. وغابت فترة عن الساحة الفنية قبل أن تعود بشكل متقطع، لكن هناك 400 الف متابع لها في “انستغرام”.

وتنقلت العميري بين القاهرة ودبي وبلدها تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي تصدر بين الحين والآخر أغاني فردية، وشاركت مؤخرا في فيلم “خطيب مراتي” في أول تجربة تمثيلية لها. ويشاركها البطولة فيه أحمد سعد، ومحمد كريم، وريم البارودي، وإيهاب فهمي، وغيرهم.

نقلت إيمان العميري إقامتها إلى دبي، وعادت للساحة من جديد بصور جريئة تكشف التغيرات الجذرية في شكلها، مما دفع الكثيرون للتمليح أنها خضعت لعمليات تجميل، حيث بدت مختلفة تماماً عن بداياتها الفنية، بعد أن حصلت على قوام منحوت وشعر أشقر، ليتم تشبيهها بنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

ظلت إيمان العميري تتنقل ما بين القاهرة ودبي، من أجل إصدار أغنيات منفردة من وقت لآخر.

كانت آخر مشاركتها إيمان العميري في عالم الفن، هو خوضها تجربة التمثيل، من خلال المشاركة في فيلم “خطيب مراتي” مع الفنان أحمد سعد والفنانة ريم البارودي، وهو العمل الذي يعرض حالياً في دور العرض.