صور خاطفة لنانسي عجرم في أحدث جلسة تصوير لها ‏

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم سلسلة صور جديدة عبر ‏‏”إنستغرام” لها في أحدث جلسة تصوير لها أبهرت فيها المتابعين.‏

واعتمدت إطلالة كلاسيكية بـ جامبسوت أسود اللون، وتسريحة شعر ‏مالسة، واللافت في إطلالتها الألوان التي إعتمدتها في ماكياجها الناعم ‏الذي يليق بإطلالتها. نالت الصورة رواجاً كبيرا في صفوف متابعيها ‏الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بإطلالتها الناعمة والكلاسيكية‎.‎

يذكر أن نانسي قد وجهت أخيراً رسالة إلى الشعب اللبناني حثته فيها ‏على البقاء في المنزل كإجراء وقائي من فيروس كورونا، وكتبت ‏عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً:” ‏‏”هالفترة رح تكون صعبة علينا كلنا، خلينا بالبيت لنحمي أهالينا ‏وولادنا والناس اللي منحبّن.. التزامنا اليوم هو الطريق الوحيد ‏لسلامتنا، وباذن الله الحياة رح ترجع أحلى من الأول”.‏

يذكر أن نانسي عجرم تسلّمت من أنغامي درع المليون إعجاب، ‏وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر ‏وسائل التواصل الإجتماعي.‏

وقالت نانسي، “يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره ‏الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع ‏المليون إعجاب لأغنية “عم بتعلّق فيك” من أنغامي، المنصة التي ‏أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائماً التكريم ‏الحقيقي لكل فنّان”.‏