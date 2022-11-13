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صور.. دومينك حوراني في إطلالة جريئة بمهرجان القاهرة

منذ ساعة واحدة

دومينك حوراني

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شاركت النجمة اللبنانية، دومينك حوراني، بفستان جرىء في افتتاح الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت دومينك حوارني، مرتدية فستانا أحمر مكشوف من الكتف، وفتحة جانبية تبرز ساقها. وتعمدت أن تستوقف عدسات المصورين بحركات لافته على السجادة الحمراء.

شارك في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عدد كبير من نجوم الصف الأول بمصر، منهم: ليلى علوي، شريف منير، نيللي كريم، حسن الرداد.

وتشارك في فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 53 دولة، مع 97 فيلما، منها 79 فيلما طويلا، و18 فيلما قصيرا، فيما يصل عدد العروض العالمية والدولية إلى 30 عرضا، بينما العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت إلى 57 عرضا.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي يكرم في في دورته الـ44 كلا من الفنانة لبلبة بجائزة “إنجاز العمر” عن مجمل أعمالها الفنية التي قدمتها طوال مسيرتها الفنية، كما يكرم المهرجان المخرجة كاملة أبو ذكري بجائزة “فاتن حمامة للفنون”، والمخرج بيلا تار.

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