صور: رصد طائرة نادرة للقذافي في مطار أوديسا.. ما هي القضية !؟

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تم رصد طائرة نادرة في مطار مدينة أوديسا الأوكرانية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن طائرة “أن-74تي كا-300دي” المملوكة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تخضع هناك للصيانة والإصلاح.

يذكر أن المصنع الذي يحمل اسم المهندس الروسي أنتونوف أنتج ثلاث نسخ لطائرة “أن-74تي كا-300دي”. واستخدمت إحداها لنقل رئيس جمهورية أوكرانيا بينما استخدمت الأخرى لنقل الزعيم الليبي في حين توجهت ثالثتها إلى لاوس لتتحطم هناك في 17 مايو/أيار 2014.

وطائرة “أن-74تي كا-300دي” نادرة وفريدة من نوعها تتميز بوجود محركاتها تحت الجناح وليس تحت جسم الطائرة كما هو حال طائرة “أن-74” العادية، مما يقلل استهلاك الوقود ويقلل الضجيج في مقصورة الطائرة.

وأصيبت طائرة “أن-74تي كا-300دي” الليبية أثناء غارات طيران الناتو على ليبيا في عام 2011، وفقدت القدرة على الطيران لبعض الوقت.

وتستخدمها حكومة الوفاق الوطني الليبية الآن كما أشارت إلى ذلك صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

وكانت أثارت قضية الطائرة الخاصة لمعمر القذافي الكثير من الاهتمام لدى وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي تابعت الخلاف بشأنها مع شركة كويتية قبل أن تربح القضية الدولة الليبية. وقالت محامية طرابلس إن الطائرة “ستبقى ملكا للدولة الليبية”. لكنها ستظل عالقة في جنوب فرنسا بسبب الوضع في هذا البلد.

في نهاية آب/أغسطس 2011، اكتشف ثوار ليبيا على مدرج مطار طرابلس فخامة الطائرة الخاصة لمعمر القذافي. وبعد خمس سنوات ما زالت هذه الطائرة الرابضة في فرنسا، وحاولت شركة كويتية شراءها، ملكا للدولة الليبية.

ووصف المصور الصحافي في وكالة الأنباء الفرنسية باتريك باز، الذي زار الطائرة في 29 آب/أغسطس 2011، المسلحين بأنهم كانوا يشبهون “أصحاب السراويل المخططة في فرساي”، أي الثوار الفرنسيين الذين كانوا يرتدون سراويل مخططة وهاجموا قصر فرساي في 1789. وقال “بالنسبة إليهم، كانت الطائرة اكتشافا”، و”بالنسبة إلينا أيضا بصفتنا صحافيين”.

المصدر: سبوتنيك \ فرانس 24