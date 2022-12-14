صور ساحرة.. شاهد أجمل اللقطات الفائزة بجائزة كوميديا الحياة البرية 2022

نشرت منظمة التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية صور القائمة القصيرة لمسابقتها لعام 2022، والتي تتضمن صوراً رائعة ومميزة لعدد من الحيوانات في لقطات لا تخلو من الفكاهة.

حازت صورة لشبل أسد يسقط من شجرة على لقب الفائز العام بجوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي في نسختها لهذا العام.

والتقطت هذه اللحظة جينيفر هادلي في سيرينجيتي بتنزانيا في ظهر أحد الأيام، وواجهت الصورة منافسة من 5 آلاف مشاركة أخرى.

وقالت هادلي في بيان صحفي من المسابقة: “لم يخطر ببالي حتى أنه سينزل بأسلوب لا يشبه أسلوب القطط. ما أعنيه هو كم مرّة تسقط القطط من الأشجار؟”

وأضافت هادلي: “لم يتوقع أحد أن يحدث هذا، وكنا قلقين على سلامته بالطبع، ولكن لحسن الحظ، وكما تفعل القطط، قام بتصحيح وضعيته في الوقت المناسب تمامًا، والهبوط على قوائمه الأربعة”.

وفازت هادلي أيضًا بجائزة “Affinity Photo 2” لفئة “اختيار الجمهور” بفضل صورة بعنوان “تحدّث للزعنفة” تُظهر بطريقًا يتجاهل رفيقه.

وإلى جانب توفير بعض المرح، يرغب منظمو المسابقة أيضًا في زيادة الوعي حول الحفاظ على الحياة البرية.

ووفقًا للبيان، سيتم التبرع بـ10% من صافي الإيرادات لصندوق “وايتلي” للطبيعة، وهو مؤسسة خيرية بريطانية تدعم قادة حفظ البيئة الذين يعملون في بلدانهم الأصلية عبر الجنوب العالمي.

وفازت صورة لسمكتين رماديتين مبتسمتين للكاميرا لأرتورو تيلي ثيمان بفئة “Underwater”، بينما فازت جيا تشين بجائزة “Amazing Internet Portfolio” بفضل سلسلة صورها التي تُظهر صقرًا يلعب بمخروط صنوبر في كندا.

وفازت صورة لطائر مالك الحزين غافل عن الفكين العريضين لفرس نهر يتثاءب خلفه بجائزة فئة “Creatures of Air”.

بينما فازت صورة لبومة داخل أنبوب بجائزة فئة “Think Tank Photo Junior”.

يشار إلى أن جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية تأسست في عام 2015 من قبل المصورين المحترفين بول جوينسون-هيكس MBE و Tom Sullam للتركيز على الجانب الأخف من تصوير الحياة البرية وستساعد في تعزيز الحفاظ على الحياة البرية والموائل من خلال الدعابة.