صور.. ساعة محمد صلاح في حفل "غلوب سوكر" تثير الجدل

تصدر وسم يحمل اسم لاعب كرة القدم المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور.
ولفت صلاح، الأنظار في حفل توزيع جوائز “غلوب سوكر 2022” الذى نظمه مجلس دبي الرياضي، الخميس، بظهوره بساعة فاخرة وقيمة للغاية.
ووفقا لموقع “elbalad.news”، فإن ساعة صلاح حملت توقيع ماركة “Audemars Piguet” وهي مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا.
The one and only, @MoSalah 👑🇦🇪🌏⚽🏆 #GlobeSoccer @DubaiSC @TikTokMENA pic.twitter.com/22RjytU1FK
— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022
وقد اعرب صلاح عن سعادته بالتتويج بجائزة النجم المُفضل للجماهير على منصة “تيك توك”.
There he is! 👋🇦🇪🌏⚽🏆 @MoSalah has arrived at the 2022 #GlobeSoccer gala! Watch LIVE: https://t.co/75YQ9QrK12 pic.twitter.com/8oAn1bvHgz
— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022
وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عقب تتويجه بالجائزة: “شيء عظيم أن تكون النجم المفضل للجماهير، وتفوز بجائزة من اختيارهم، لذلك فأنا سعيد للغاية”.
Thank YOU, Mo 👏🇦🇪🌏⚽🏆 https://t.co/mIGSILJjWM
— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 18, 2022
وأضاف مهاجم ليفربول: “الأهم بالنسبة لي من التتويج بجائزة فردية، أن يفوز فريقي في كل المباريات ونحقق الألقاب، ونسعد جماهيرنا التي تستحق منا ذلك”.
وكان صلاح توج في حفل “غلوب سوكر”، بجائزة أفضل لاعب بتصويت المشجعين بينما ذهبت الجائزة الكبرى، وهي جائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2022، لمهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.