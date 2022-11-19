السبت 25 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 19 نوفمبر 2022 |
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صور.. ساعة محمد صلاح في حفل "غلوب سوكر" تثير الجدل

منذ 52 دقيقة
محمد صلاح أثناء التتويج

محمد صلاح أثناء التتويج

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تصدر وسم يحمل اسم لاعب كرة القدم المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور.

ولفت صلاح، الأنظار في حفل توزيع جوائز “غلوب سوكر 2022” الذى نظمه مجلس دبي الرياضي، الخميس، بظهوره بساعة فاخرة وقيمة للغاية.

ووفقا لموقع “elbalad.news”، فإن ساعة صلاح حملت توقيع ماركة “Audemars Piguet” وهي مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا.

وقد اعرب صلاح عن سعادته بالتتويج بجائزة النجم المُفضل للجماهير على منصة “تيك توك”.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عقب تتويجه بالجائزة: “شيء عظيم أن تكون النجم المفضل للجماهير، وتفوز بجائزة من اختيارهم، لذلك فأنا سعيد للغاية”.

وأضاف مهاجم ليفربول: “الأهم بالنسبة لي من التتويج بجائزة فردية، أن يفوز فريقي في كل المباريات ونحقق الألقاب، ونسعد جماهيرنا التي تستحق منا ذلك”.

وكان صلاح توج في حفل “غلوب سوكر”، بجائزة أفضل لاعب بتصويت المشجعين بينما ذهبت الجائزة الكبرى، وهي جائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2022، لمهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.

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