صور.. ساعة محمد صلاح في حفل "غلوب سوكر" تثير الجدل

تصدر وسم يحمل اسم لاعب كرة القدم المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور.

ولفت صلاح، الأنظار في حفل توزيع جوائز “غلوب سوكر 2022” الذى نظمه مجلس دبي الرياضي، الخميس، بظهوره بساعة فاخرة وقيمة للغاية.

ووفقا لموقع “elbalad.news”، فإن ساعة صلاح حملت توقيع ماركة “Audemars Piguet” وهي مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا.

وقد اعرب صلاح عن سعادته بالتتويج بجائزة النجم المُفضل للجماهير على منصة “تيك توك”.

